Tesla in der Kritik: Elon Musk sieht das Problem nicht bei sich
Die Kritik an Tesla wächst und die Proteste werden intensiver, mittlerweile leider auch durch Gewalt, was nie eine Lösung ist. Doch es gibt auch friedliche Proteste gegen die Marke, denn viele sehen den Tesla-Chef Elon Musk als das Problem an.
Mittlerweile gibt es weltweit organisierte Proteste (Tesla Takedown) und andere Marken machen sich offen über Tesla lustig. Der Aktienkurs fällt und die Nachfrage nach Tesla sinkt in vielen Märkten. Elon Musk wittert wieder eine Verschwörung.
Eine Verschwörung gegen Tesla
Es liegt natürlich nicht an ihm und seinen radikalen Ansichten und Aussagen, es sind natürlich die anderen. Der große Befürworter der Meinungsfreiheit wird genau dann ein Gegner der Meinungsfreiheit, wenn sich die Meinung gegen ihn richtet.
Angeblich gäbe es „Untersuchungen“, die zeigen, dass hier ActBlue (politisches Aktionskomitee der demokratischen Partei in den USA) hinter der ganzen Sache steckt. Beweise? Nennt Elon Musk nicht. Wozu auch, mittlerweile teilt der Chef von Tesla bei X oft Falschaussagen und seine Fans verbreiten diese dann einfach so.
Elon Musk bittet seine Follower auch direkt, dass sie bitte Beweise liefern sollen, wenn sie etwas gehört haben und da darf man wirklich nicht weiter zuschauen, es ist ein Pool von Verschwörungstheorien. Die einfachste Antwort (es sind Proteste gegen Elon Musk, der rechtsradikale Bewegungen unterstützt) wird nicht akzeptiert.
Wer benötigt schon echte Beweise?
Auf X teilt Elon Musk gerne Beiträge, in denen angeblich Demokraten einen Tesla in Brand gesetzt haben, auch wenn das oft nicht stimmt oder es gar keine Beweise dafür gibt. Er sucht sich einfach Aussagen, die zu seiner Theorie passen und teilt diese. Wen interessiert schon die Wahrheit, wenn man Lügen verbreiten kann?
Sind Demokraten bei den Protesten dabei? Natürlich, wieso auch nicht, das ist ihre freie Meinung und mit Blick auf die Aktionen der Trump-Regierung auch legitim. Ist die Kritik an Elon Musk berechtigt? Natürlich, alleine diese Reaktion zeigt wieder, dass der Chef von Tesla einen Hang zu Falschaussagen hat und diese verbreitet.
Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Supercharger beschädigt werden, das stellt keiner infrage, aber der Fokus auf diese Dinge lenkt vom eigentlichen Problem ab. Und das sitzt an der Spitze von Tesla. Mal schauen, wie lange das noch funktioniert.
Interessant wie sich die Diskussion verschoben hat.
Dieser Artikel, vor vielleicht einem halben Jahr erschienen, und die ganzen Elon Fanboys wären auf die Barrikaden gestiegen, hätten ihn als „genialen Visionär“ abgefeiert und jede Kritik an ihm als links-woke cancel culture definiert.
Heute, wo man offensichtlich sieht was für ein abgedrehter, drogenabhängiger, rechtsradikaler er ist, keine Rede mehr über ihn als Person, sondern nur noch, ob man als Privatperson seine Swasticars kaufen kann oder nicht.
Hat sich letztendlich sein Nimbus doch irgendwie aufgelöst.
Interessant wie sich die Diskussion verschoben hat.
Dieser Artikel, vor vielleicht einem halben Jahr erschienen, und die ganzen Elon Fanboys wären auf die Barrikaden gestiegen, hätten ihn als „genialen Visionär“ abgefeiert und jede Kritik an ihm als links-woke cancel culture definiert.
Heute, wo man offensichtlich sieht was für ein abgedrehter, drogenabhängiger, rechtsradikaler er ist, keine Rede mehr über ihn als Person, sondern nur noch, ob man als Privatperson seine Swasticars kaufen kann oder nicht.
Hat sich letztendlich sein Nimbus doch irgendwie aufgelöst.
Was hier für Geschöpfe rumlaufen…
Politik mit einem Autokauf zu vermischen ist so was von daneben…
Ich selber mag tesla nicht weil mir ein Tacho fehlt sowie die ganzen haptischen Tasten.
Aber mir würde nie in den Sinn kommen ein Auto an einen Menschen zu knüpfen.
Ich habe das Gefühl das die Gesellschaft sich in links und rechts gespaltet hat. Nur sind die Linken über die Jahre so anstrengend geworden, daß man nur genervt von deren Ideologie…
Es ist doch genau umgekehrt. Der CEO von Tesla mischt sich aktiv in die Politik ein. Und zwar in einer ekelhaften Art und weise. Allein das Aussetzen von USAID das dieser Mann zusammen mit dem Orangenkopf beschlossen hat kostet 2-4 Mio Afrikaner das Leben. Weitere 19 Mio rutschen in die absolute Armut…und das ist nur ein Beispiel (Quelle z.B. ZDF, aber auch zahlreiche andere). Es ist absolut unverständlich wie man sowas ignorieren kann und dennoch Autos kaufen kann die einen solchen Menschen reich machen. Zumal es zwischenzeitlich genug Alternativen gibt.
Ja und bei Tesla arbeiten auch Menschen oder? Wenn keiner die Autos kaufen würde, würden alle auf ein Schlag ca 140.000 in die Armut rutschten. Also erstmal Kopf einschalten bevor man so ein Stuss schreibt. Und wenn man so denkt dürfte keiner VW, Mercedes etc kaufen die haben damals mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht, genau wie Edeka und trotzdem gehen viele dort einkaufen oder fahren ein deutsches Auto…
„Damals“ hat man auch noch Hexen verbrannt und seinen Nachttopf auf die Straße gekippt! Junge, schreib DU doch bitte nicht so einen „Stuss“! Jeder darf seine Kaufentscheidung so treffen wie er/sie möchte…. Kaufst du dir etwa einen Römertopf, Tupperware oder heizt weiter mit Kohle damit die Leute in den besagten Unternehmen weiter Arbeit haben?
Das ist wirklich lächerlich. Die Armut die du beschreibst ist überhaupt nicht mit dem Leid in Afrika zu vergleichen. Außerdem können die Leute mit ihrer Qualifikation ja auch bei anderen Autoherstellern arbeiten. Es werden ja nicht generell weniger Autos verkauft sondern nur Teslas. Im Übrigen ist die Arbeitsplatzargumentation eh nicht schlüssig, weil man nach der Logik hätte damals die Hufschmiede auch gegen die Autos schützen müssen usw… Also: Lahmer Versuch Teslafanboy, aber den Kern der Sache, nämlich dass Elon Musk und sein Verhalten ein riesen Problem sind den wirst du nicht entkräften können. Egal wie sehr du versuchst das Thema zu verbiegen…
Letzte Warnung bezüglich deines Nutzernamens, sonst wird eine Sperre greifen.
Bei mir steht als Name „Gast“ ich dachte den habt ihr schon geändert? Aber egal kannst mich gerne sperren wenn du das möchtest.
Ich hab dir weiter unten schon geschrieben, worum es geht. Jetzt haben wir manuell angepasst aber das wollten wir nicht jedes Mal das ist ja auch ein gewisser Aufwand. Nutze das Feld Name einfach für einen Namen und gut.
Dein geheuchle ist fürchterlich, und wenn du lesen könntest hättest du gelesen das ich kein tesla mag wegen der useability. boykottiere weiter Tesla und gut ist.
Sorry falls ich hier jemanden zu nahe getreten bin, vielleicht war meine Wortwahl auch etwas hart. Aber dennoch bleibe ich bei der Grundaussage, dass man 2025 eigentlich nur dann einen Tesla kaufen kann wenn man entweder ein Ignorant ist und es einem egal ist was Musk macht oder aber man findet ihn gut. Wer sagt er kauft ein Auto dieser Firma weil es technisch gut ist, der gehört halt nunmal in Kategorie A.
Was machst du, wenn jemand sich sehr günstig einen gebrauchten Tesla kauft, weil der Vorbesitzer den unbedingt aus politischen Gründen loswerden wollte. Warum sollte man da nicht zuschlagen?
Oder ist es für dich immer okay die Autos zu beschmieren, die Reifen zu zerstechen oder die Kisten ganz abzufackeln, bloß weil du den Chef des Herstellers nicht magst?
Was hat das mit dem Fahrer zu tun? Du kennst die Umstände für die Wahl des Autos nicht.
Ähhh….. wer hat hier wo irgendetwas von dem geschrieben, was du in deinem 2. Absatz beschreibst?
Das ist ja die Folge die einem droht wenn man einen Tesla kauft. Momentan primär noch in den USA aber hier kommt solche Sachbeschädigung sicher auch bald.
Natürlich kann man da zuschlagen. Ob man dies sollte ist was anderes. Musk und Trump haben mit ihrer Politik innerhalb kürzester Zeit Millionen von Menschen auf dem Gewissen und da muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden ob er dann mit ner Karre von diesem Typ rumfahren möchte, nur weil sie billig ist.
Aber man unterstützt den Typen ja nicht mehr finanziell.
Und ein Gegenstand ist immer apolitisch.
Verstehe nicht wieso der Typ noch irgendwie mit Tesla im Zusammenhang steht.. kann das Unternehmen den nicht loswerden?
Das wird doch sowieso irgendwie passieren und wenn er es mit in den Abgrund reist?
Musk = TESLA
Ohne Musk wäre die Aktie auch niemals so krass abgehoben. Der extreme Boom in den letzten Monaten kam ja vor allem dadurch, dass Musk enger Vertrauter von Trump geworden ist, dem „mächtigsten“ Mann der Welt. Der Anstieg wurde an positive Erwartungen in Zusammenhang mit TESLA geknüpft, die sichtlich nicht eingetroffen sind.
Wenn Aktien in dem Umfang an Wert verlieren, wird klar, wie überbewertet diese sind und dass die Wale am Markt Ihr Geld nicht mehr bei dir parken wollen, da Ihnen das Risiko zu hoch geworden ist.
Wenn Tesla Musk loswerden würde, so glaube ich, wäre dem Image der Marke auch nicht weitergeholfen, da es seine mit abstand bekannteste Persönlichkeit verlieren würde, das enfant terrible. Es kann jedoch gut sein, dass ich mich in diesem Punkt ire.
…. und noch mal -15% 🥳🥳🥳
Reicht nicht. Müsste unter 100 USD fallen.
Einen Tesla zu kaufen ist seit 2025 ein Statement: Entweder ich bin völlig ignorant und egoistisch oder ich unterstütze mit Absicht einen rechtsradikalen Psychopathen. Beides spricht nicht gerade für den Käufer…wenn man ein neues Model Y irgendwo sehen würde denkt man sich direkt: Da drin sitzt ein A****-Loch…Und das gibts bei keiner anderen Marke.
Oh je.. denke bei keinem verdammten Tesla, dass darin ein A****loch sitzt, sondern einfach jemand, der Bock auf ein gutes E-Auto hat. Aber damit bin ich wohl mittlerweile alleine, weil’s nur noch so wunderbare Menschen wie dich gibt.
Macht der von Ihnen kritisierte User aber nicht exakt das gleiche wie Musk nur um 180 Grad gedreht?
Musk sagt sinngemäß „Jeder der KEINEN Tesla wegen MIR kauft ist ein Arschloch“
Der User sagt „jeder der EINEN Tesla kauft und Musk kennt ist ein Arschloch“
Ist ja nun die gleiche Aussage nur um 180 Grad gedreht
Kritisieren Sie jetzt folglich auch Musk?
Dann ist man bei Tesla falsch. Tesla hat sich in den letzten Jahren nicht weiterentwickelt und die Konkurrenz ist nun stärker.
genau so ist es. Jeder denkt er ist ein Gutmensch
Puh….lässt tief blicken, Menschen einfach als A**chloch zu bezeichnen, ohne sie zu kennen.
Vielleicht ist 2025 ein Tesla kaufen, auch einfach das beste für sich passende Produkt kaufen.
Denn wer hier die Moralkeule schwingt, muss es auch in allen anderen Bereichen tun. Und das bezweifle ich doch sehr stark. Es ist halt immer einfach dem Mainstream hinterher zu rennen.
Es gibt doch noch „Ignorant“ zur Auswahl! ☝️
Da unser Kommentarsystem, nur bestimmungsgemäß genutzt werden darf, würde ich dich bitten, in Zukunft einen anderen Benutzernamen zu nutzen. Das Feld „Name“ ist für einen Namen oder einen Nickname gedacht, nicht für Statements in Kommentarform. Wenn du etwas zu sagen hast, nutze bitte das Kommentarfeld dafür. Wir behalten uns Anpassungen der eingegebenen Daten sowie Sperrung der Kommentarfunktion für dich vor.
Ich unterstütze die Aussage schon zu großen Teilen… nicht die Wortwahl, aber im Grunde ist es korrekt. Siehst du jemanden in einem Hummer H2 oder Dodge RAM, denkst man dabei nicht gerade an einen Ökologisch denkenden Menschen. Natürlich kennt man die Hintergründe nicht, aber Menschen sind nicht gerade dafür bekannt, weit über den eigenen Tellerrand zu blicken.
Wenn man eine Auffassung oder Entscheidung eines anderen Menschen überhaupt nicht teilt, unterstellt man gern, dass dieser entweder ein „Arschloch“ (bei Absicht) oder „dumm“/“ignorant“ ist. Ein links denkender Mensch macht das jetzt eben mit Tesla-Käufern/-Fahrern. Konsequenterweise macht dieser Mensch das sicherlich auch mit AfD-, Trump- oder auch CDU/CSU-Wählern. Leider haben in den USA mehr als die Hälfte der Wähler Trump gewählt und mehr als die Hälfte der Wähler in D entweder CDU/CSU oder AfD. Das ist ein Problem. Denn Herablassung oder Diffamierung dieser offensichtlich Andersdenkenden löst das Problem nicht und führt nur zu weiterer Spaltung der Gesellschaft.
Was kann man stattdessen tun?
es nicht als Problem sehen, sondern vielleicht als Blick über den Tellerrand. Man kann ja nicht unbedingt bei sich davon ausgehen, dass an im Besitz der alleinigen Wahrheit ist. Die Wahrheit ist meist in der Mitte zu finden und nicht links oder recht. Es gibt eben nicht nur schwarz und weiß. Problem ist heutzutage aber genau das. Das eben auch über Medien und Social Media vieles als alleinige Wahrheit verkauft wird. Siehe Krieg, Corona und Klimaschutz
Sorry, aber das ganze Getue um Musk ist vollkommener Quatsch. Dann darf man sich doch auch kein Auto von BYD oder Handy von Apple kaufen, weil in China die Menschen ausgenommen werden. Bist du dann auch ein, wie du so schön sagst A….-loch, wenn du ein Apple-Handy hast. Die Welt ist wie sie ist und man sollte nicht denken, dass man jetzt zu den Guten gehört, wenn man sich bewusst keinen Tesla kauft.
Komischerweise kommen solche Diskussionen NUR auf wenn es um Entscheidungen „linker“ gegen „rechte“ geht
Sagt aber ein „rechter“ Ich meide Marken,Unternehmen,Musik der „Linken“ dann ist das seine PERSÖNLICHE Entscheidung/Freiheit und wird folglich gar nicht oder nur minimal diskutiert/kritisiert
Nennt sich Opfermentalität! Ist vorzugsweise im rechten Enttäuschtbürgertum anzufinden.