Dreame greift Dyson mit erstem Luftreiniger an

Dreame steigt in eine neue Produktkategorie ein und bringt mit dem PM20 und PM10 die ersten Luftreiniger der Marke in den Handel. Man stiegt mit einem teuren Premiummodell ein, welches es in zwei Versionen gibt und bei 799 Euro startet.

Für 899 Euro gibt es beim PM20 noch eine Heizfunktion, bei der man in ca. drei Sekunden warme Luft verspricht. Optisch erinnert mich das direkt an den Dyson Purifier Big+Quiet. Dreame nennt für die eigenen Luftreiniger folgende Highlights:

Dual Airflow Circulation: Reinigte Luft wird gleichzeitig nach vorn und oben ausgegeben – für maximale Verteilung im Raum

Reinigte Luft wird gleichzeitig nach vorn und oben ausgegeben – für maximale Verteilung im Raum 4-stufiges Filtersystem + Dual Elimination (UVC & Plasma): Entfernt 99,97 % aller Partikel, Bakterien, Viren und Gerüche

Entfernt 99,97 % aller Partikel, Bakterien, Viren und Gerüche Smart Radar & CO₂-Sensor: Erkennt Bewegung & misst Luftqualität in Echtzeit

Erkennt Bewegung & misst Luftqualität in Echtzeit LCD-Display + App- & Sprachsteuerung

Die beiden Modelle der Dreame AirPursue-Reihe gibt es direkt bei Dreame, oder auch direkt bei Amazon (hier geht es zum PM10 und hier zum PM20). Es ist aber ein recht teurer Spaß, mal schauen, ob Dreame auch preiswertere Modelle plant.

