Apple „HomePad“: Interner Leak verrät erste Details

Apple scheint die Tage wieder etwas mehr Hinweise für kommende Produkte im Code zu „verstecken“, denn man weiß genau, dass dieser untersucht wird, und es gibt dennoch Codezeilen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wie für das mutmaßliche „HomePad“, welches ein Mix aus HomePod und iPad werden soll.

Wir bekommen also einen Speaker als Basis und darauf ist ein kleines Tablet von Apple angebracht, welches man bei Bedarf abnehmen und auch an einer Wand oder an anderen Dingen anbringen kann. Und dieses Display könnte am Ende in etwa das Panel des iPad mini sein, sprich ca. 8 Zoll groß und mit hoher Auflösung.

Apple: Ein iPad mini mit Speaker

Da es wohl quadratisch ist, sprechen wir vielleicht sogar über genau 2176 x 2176 Pixel, denn 9TO5Mac hat im Code von iOS 18.6 eine Zeile entdeckt, die darauf hindeutet (apple-logo-1088@2x~home). Man hat auch von interner Quelle gehört, dass Apple das passende „homeOS“ für das Gerät auf einem iPad mini testet.

Die Hardware ist angeblich fertig, das wissen wir seit Wochen dank Mark Gurman von Bloomberg, denn das „HomePad“ (Name ist noch nicht bekannt) sollte mal im März 2025 gezeigt werden. Jetzt warten wir aber auf die neuen Siri-Funktionen für die Apple Intelligence, denn diese sind wichtig (kommen jedoch erst 2026 zu uns).

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple Watch Ultra 3 kommt 2025, aber 2026 keine Ultra 4

Es sieht so aus, als ob das letztes Jahr keine einmalige Sache bei der Apple Watch Ultra war, als sich…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

