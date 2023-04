Drift-Problem: Nintendo repariert Joy-Con jetzt auch offiziell kostenlos

Die Joy-Con der Nintendo Switch sind besonders stark von einem Drift-Problem betroffen. Das bedeutet, dass es sehr häufig vorkommt, dass der Joystick nach einer gewissen Zeit in eine Richtung driftet. Nintendo wurde deshalb sogar schon verklagt und repariert die Joy-Con daher seit Jahren auch außerhalb der Garantie.

Von offizieller Seite hat man das bisher zwar nur in den USA garantiert, da man dort sogar verklagt wurde, aber ich habe schon viele Joy-Con bei Nintendo (auch nach der Garantie) eingereicht und sie wurden immer kostenlos repariert. Aktuell macht das aber die Runde, denn Nintendo garantiert das jetzt auch ganz offiziell bei uns:

Nintendo hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und langlebige Produkte zu entwickeln, und verbessert diese ständig. Daher bietet Nintendo seinen Kunden, die das betreffende Produkt im EWR, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz erworben haben, bis auf Weiteres eine kostenlose Behebung des Responsiveness-Syndroms im Zusammenhang mit Control Sticks durch einen offiziellen Nintendo Reparaturservice an. Dies gilt auch dann, wenn das Responsiveness-Syndrom durch Verschleiß entstanden ist, und sogar, wenn die 24-monatige Herstellergarantie von Nintendo bereits abgelaufen ist.

Sollte man feststellen, dass der Schaden durch Zubehör entstanden ist, dann kann es passieren, dass man eine Reparatur ablehnt. Das gilt auch, wenn man die Joy-Con für kommerzielle Zwecke genutzt, sie modifiziert oder von einer Drittpartei hat reparieren lassen. Meine Erfahrung: Nintendo hat bisher nie dagegen argumentiert.

Eine offizielle Reparatur bei Nintendo kann man hier anmelden.

Doch es ist schön zu sehen, dass Nintendo die kostenlose Reparatur jetzt auch bei uns in Deutschland garantiert, auch wenn das indirekt schon immer der Fall ist. So jedenfalls meine Erfahrung, ich habe damals in Foren und Netzwerken geschaut, bevor ich das erste Mal ein Joy-Con-Paar zur Reparatur bei Nintendo einreichte.

Eine dauerhafte Lösung ist so eine Reparatur übrigens nicht, jedenfalls nicht bei mir, ich hatte auch schon Joy-Con, die zweimal das Drift-Problem bekamen. Das liegt auch daran, dass Nintendo den Aufbau nie komplett überarbeitet hat. Es ist wohl günstiger, wenn man einfach die defekten Joy-Con kostenlos repariert.

