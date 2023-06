E-Mobilität 2023: Deutschland rutscht im Elektro-Ranking ab

Die Bereitschaft zum Umstieg auf Elektromobilität in Europa ist laut dem EV Readiness Index 2023 von LeasePlan deutlich gestiegen. Deutschland verliert allerdings etwas an Borden und rutscht zwei Plätze nach unten.

Der Index analysiert die Vorbereitung von 22 europäischen Ländern auf Elektrofahrzeuge und zeigt, dass sich die Einstellung zur Elektromobilität verbessert hat. Deutschland hat sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings um zwei Plätze verschlechtert und liegt nun auf Rang 10. Während sich die Ladeinfrastruktur in Deutschland verbessert hat, gibt es in anderen Bereichen noch Luft nach oben.

EV Readiness Index basiert auf drei Faktoren

Der Index basiert auf drei Faktoren: dem Reifegrad des Elektromobilitätsmarktes, dem Stand der Infrastruktur und den Gesamtbetriebskosten von Elektrofahrzeugen. Für jedes teilnehmende europäische Land werden diese Faktoren untersucht und bewertet, woraus sich Punktzahlen und eine Gesamtplatzierung ergeben. Diese Informationen ermöglichen einen umfassenden Vergleich der verschiedenen Länder hinsichtlich ihrer Vorbereitung auf die Elektromobilität.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem EV Readiness Index 2023:

Die Top-3-Länder im Index sind dieselben wie im vergangenen Jahr: Norwegen auf Platz 1, die Niederlande auf Platz 2 und das Vereinigte Königreich auf Platz 3. Deutschland ist von Platz 8 im Vorjahr auf Platz 10 abgestiegen. Am meisten verbessert hat sich Dänemark von Platz 11 im Vorjahr auf Platz 7 in 2023. Das liegt vor allem an der verbesserten EV-Infrastruktur und dem gestiegenen Marktanteil von Elektrofahrzeugen.

In den untersuchten Ländern ist die Elektromobilitäts-Bereitschaft insgesamt um 12 % gestiegen (72 Punkte, wenn man alle Länder zusammenfasst), was europaweit eine allgemeine Verbesserung belegt.

Der Reifegrad des EV-Markts ist in ganz Europa um 19 % (42 Punkte) gestiegen – dies spiegelt die insgesamt verbesserte Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in den europäischen Ländern wider. In Deutschland wurden 2022 über 830.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen.

Die Ladeinfrastruktur ist deutlich besser geworden und hat einen Schub von 43 % (45 Punkte) erfahren. In Deutschland hat die Ladeinfrastruktur mit insgesamt über 96.000 Ladepunkten zugenommen, aber gemessen an der Zulassungszahl liegt Deutschland vergleichsweise weit hinten.

Auch wenn Elektrofahrzeuge in den meisten europäischen Ländern immer noch günstiger als Verbrenner sind, ist der Vollkosten-Reifegrad von Elektrofahrzeugen um 6 % leicht gesunken (14 Punkte). Grund sind hier vor allem die gestiegenen Energiepreise im Jahr 2022. In Deutschland kommt die wegfallende Förderung hinzu.

Die Ergebnisse des EV Readiness Index 2023 zeigen, dass Europa insgesamt auf einem guten Weg ist, sich auf Elektrofahrzeuge vorzubereiten. Das hatten wir auch bereits im „State of the Industry Report“ gesehen. Es bleibt jedoch wichtig, weiter in den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Senkung der Gesamtbetriebskosten von Elektrofahrzeugen zu investieren, um den Umstieg attraktiver zu machen.

Elektroautos: Volkswagen hat Nachfrage überschätzt Im VW-Werk in Emden wird in den nächsten Tagen die Spätschicht gestrichen und die Werksferien werden danach um eine Woche verlängert. Außerdem werden ca. 300 der 1.500 Leiharbeiter nach Juli […]27. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->