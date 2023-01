Eher keine neuen Spiele: Xbox-Event im Januar offiziell bestätigt

Microsoft hat heute bestätigt, was die Gerüchteküche schon behauptet hat: Es wird ein Xbox-Event am 25. Januar um 21 Uhr deutscher Zeit geben. Das Event nennt sich „Developers_Direct“ und das Xbox-Team und auch Bethesda sind mit dabei.

Eine Sache merkt man aber direkt an: Starfield ist nicht dabei. Wie erwartet, wird es dafür demnächst ein eigenes Event geben. Starfield gilt derzeit als größer Xbox-Blockbuster in diesem Jahr und kommt noch im ersten Halbjahr 2023 heraus.

Was ist geplant? Es wird „Features, umfangreiche Gameplay-Showcases und erstmalig geteilte Release-Daten für Xbox-Titel, die in den nächsten Monaten erscheinen“ geben. Klingt für mich so, als ob da keine neuen Spiele dabei sind.

Ich vermute, dass Microsoft dieses Event nach der Kritik rund um die Game Awards zusammengeschustert hat, denn da war man nicht vertreten. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir vor Juni (E3-Keynote) eher keine neuen Spiele von den Xbox Studios sehen werden. Warten wir aber mal die erste (?) Developers_Direct ab.

