Ein besseres Kabel für das neue Apple iPhone

Apple wird sich in diesem Jahr von Lightning trennen und wechselt wohl nicht nur eine Seite des Kabels mit einem neuen Standard (USB C) aus, es gibt ein ganz neues Kabel. Wir haben schon gehört, dass es farblich passend zum iPhone kommt.

Doch das neue USB C-Kabel soll auch ummantelt sein und ist angeblich deutlich stabiler. Außerdem ist es wohl 1,5 Meter lang, bisher liegt nur ein 1 Meter langes Kabel im Lieferumfang. Vor allem ein längeres Kabel fände ich sehr praktisch.

Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch: Wozu noch ein Kabel mit in die Box legen? Die Idee hinter USB C als Standard ist ja, dass wir nicht nur die Netzteile in der Box weglassen können, sondern jetzt so langsam aber sicher auch die Kabel.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

