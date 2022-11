Eine Million Fächer: DHL hat nun 11.000 Packstationen in Deutschland

Deutsche Post DHL Group hat aktuell einen Meilenstein beim Paketversand und -empfang erreicht: Der Logistikkonzern hat nun 11.000. DHL Packstationen in Betrieb.

DHL hatte den Packstationsservice im Jahr 2003 eingeführt. Die Zahl der Automaten ist insbesondere in den letzten Jahren stark gestiegen: Waren Ende 2014 erst 2.800 Packstationen bundesweit installiert, bestand das Netz Ende 2019 schon aus etwa 4.400 Automaten. Ende 2021 waren es bereits 8.500 Automaten und im Juli dieses Jahres knackte man die 10.000 Packstationen. Bis 2023 soll die Zahl der DHL Packstationen auf rund 15.000 Automaten steigen.

Packstationen werden von einer wachsenden Kundenzahl genutzt. Allein im Jahr 2020 ist die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Heute können fast 20 Millionen registrierte Kunden 11.000 DHL Packstationen mit einer Million Fächern nutzen.

Packstationen befinden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel an Supermärkten, Tankstellen oder auf Firmengeländen. In Kooperation mit der Deutschen Bahn sollen bis Ende 2023 rund 800 Packstationen verkehrsgünstig an Bahnhöfen des Nah- und Fernverkehrs betrieben werden.

