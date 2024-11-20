Elden Ring und mehr: Sony hat offiziell Interesse an Entwicklerstudio

Gestern wurde bekannt, dass Sony wohl Kadokawa übernehmen möchte, denen 70 Prozent von FromSoftware gehören, dem Entwicklerstudio hinter Elden Ring. In der Regel schweigen die Parteien zu solchen Gerüchten, aber es gibt ein Statement.

Bei Kadikawa hat man heute bestätigt, dass Sony interessiert ist, es bisher aber noch keine Einigung gibt. Sobald es Fakten gibt, wird man diese mitteilen. Doch die Katze ist damit aus dem Sack, Sony möchte ein neues PlayStation Studio haben.