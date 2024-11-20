Elden Ring und mehr: Sony hat offiziell Interesse an Entwicklerstudio
Gestern wurde bekannt, dass Sony wohl Kadokawa übernehmen möchte, denen 70 Prozent von FromSoftware gehören, dem Entwicklerstudio hinter Elden Ring. In der Regel schweigen die Parteien zu solchen Gerüchten, aber es gibt ein Statement.
Bei Kadikawa hat man heute bestätigt, dass Sony interessiert ist, es bisher aber noch keine Einigung gibt. Sobald es Fakten gibt, wird man diese mitteilen. Doch die Katze ist damit aus dem Sack, Sony möchte ein neues PlayStation Studio haben.
Es gibt einige Artikel über die Übernahme der KADOKAWA Corporation (im Folgenden „das Unternehmen“) durch die Sony Group Inc. Diese Informationen wurden jedoch nicht von der Gesellschaft bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine erste Absichtserklärung zum Erwerb der Aktien des Unternehmens erhalten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Sollte es Fakten geben, die in Zukunft bekannt gegeben werden sollten, werden wir dies rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt geben.
habe schon in anderen Foren das Geheule der x Box fanboys und der peecee fanboys gelesen, so lustig das die alle hoffen der Deal platzt