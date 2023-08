Elder Scrolls 6: Bethesda spricht über den aktuellen Stand

Diese Woche liegt der Fokus voll und ganz auf Starfield, denn heute gehen die Reviews um 18 Uhr online, dann dürfen die ersten Spieler durchstarten und nächste Woche ist der Rest dabei. Doch wie sieht es eigentlich mit The Elder Scrolls 6 aus?

Der neue Teil wurde vor ziemlich genau 5 Jahren angekündigt und das auf einem Event, auf dem man auch Starfield bestätigte. Allerdings ist das neue Elder Scrolls weit hinter Starfield und die ersten Details gibt es sogar erst „in ein paar Jahren“.

Bethesda hat laut eigenen Angaben mit der Entwicklung begonnen, bisher befand sich das Spiel aber noch in der „Pre Production“. In den nächsten Jahren wird der Fokus auf Starfield liegen, vor 2025 würde ich also nicht mit ersten Details rechnen.

Todd Howard, Chef von Bethesda, hat übrigens vor ein paar Tagen gesagt, dass er das Spiel rückblickend betrachtet vielleicht eher etwas später angekündigt hätte. Ja, denn zwischen Ankündigung und Marktstart wird über ein Jahrzehnt liegen.

