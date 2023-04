Riesiger Elektro-Pickup: Ford bringt F-150 Lightning nach Europa

Ford bietet den Elektro-Pickup F-150 Lightning ab sofort auch in Europa an, allerdings nicht in Deutschland. Dennoch wird ein Import als Folge dessen deutlich einfacher.

Das skandinavische Land Norwegen dient laut Ford als „Sprungbrett für die weltweite Markteinführung“ des vollelektrisch angetriebenen Pritschenwagens außerhalb der USA. Ford reagiert damit nach eigenen Angaben auf die Nachfrage nach dem F-150 Lightning in Europa und insbesondere in Norwegen.

Dort machen Elektromodelle bereits fast 80 Prozent der Neuzulassungen aus, und die norwegische Regierung plant, dass bis 2025 alle neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge vollelektrisch angetrieben werden.

Ford F-150 Lightning ist ein besonders großer Elektro-Pickup

Der F-150 Lightning ist mit einer Länge von 5,91 Metern, einer Breite von 2,44 Metern und einer Höhe von 1,99 Metern ein besonders großer Elektro-Pickup. Der Pickup verfügt über zwei Elektromotoren, die permanent beide Achsen antreiben und eine Spitzenleistung von 337 kW (458 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 1.050 Newtonmetern liefern.

Der F-150 Lightning bietet eine voraussichtliche Reichweite von 386 Kilometern nach EPA-Norm, eine Anhängelast von bis zu 3.493 Kilogramm und eine Zuladung von 805 Kilogramm. Weiter heißt es von Ford:

Herzstück des F-150 Lightning sind die NMC-Zellen (Nickel, Mangan, Kobalt), die eine exzellente Kombination aus Reichweite und Leistung bieten. Das Batterie-Pack der neuesten Generation liefert eine nutzbare Kapazität von 98 kWh („Standard Range“). Es lässt sich an einem Gleichstrom-Schnell-Lader mit 150 kW in nur 39 Minuten von 15 auf 80 Prozent der Kapazität aufladen.

Die Norweger gehören zu den engagiertesten Nutzern von Elektromobilität weltweit. Bereits 21 Prozent der rund 2,9 Millionen Pkw auf den Straßen des Landes fahren lokal emissionsfrei, bei den Nutzfahrzeugen erreichte der Elektroantrieb im vergangenen Jahr einen Absatzanteil von 20 Prozent.

Ford Norwegen bietet zunächst eine limitierte F-150 Lightning Lariat Launch Edition an, für die sich interessierte Kunden „bewerben“ können. Der voraussichtliche Verkaufspreis inklusive Steuern beträgt 1.183.000 norwegische Kronen, umgerechnet rund 102.380 Euro. Weitere Details, auch zur Einführung in weiteren Ländern, sollen folgen.

