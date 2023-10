Elektroauto-Bestseller: Nio EL6 startet bald in Deutschland

Nio macht sich als Marke so langsam auch in Europa einen Namen, doch mit Blick auf die Verkaufszahlen spielt man noch lange nicht oben mit. Im Sommer wurde mit dem EL6 aber ein neuer SUV vorgestellt, der sich wie erwartet zum Bestseller der Marke mausert. Und in ein paar Tagen starten auch die Auslieferungen bei uns.

Ab dem 27. Oktober kann man eine Probefahrtstart für den Nio EL6 bei Partnern buchen und ab dem 30. Oktober werden die ersten Einheiten in Deutschland an Kunden ausgeliefert. Die Webseite des Nio EL6 ist seit einer Weile online, dort gibt es alle Details und man kann bereits eine Konfiguration des Elektroautos starten.

So sehr mir der Nio ET5 auch gefallen hat, das ist wieder ein gutes Beispiel, dass SUVs derzeit eben im Trend und bei den Kunden gefragt sind. Ich bin mir sicher, dass der Nio EL6 die Marke in Europa weiter nach vorne bringt, als alle bisherigen Modelle zusammen. Ach, eine sportliche Version folgt mit dem Nio EC6 ebenfalls.

