Elektroautos: Aral setzt ab jetzt auf Ladeparks

Anbieter wie EnBW haben es schon vorgemacht und jetzt steigt auch Aral ein und hat diese Woche den ersten Aral Pulse Ladepark eröffnet. Es gibt 14 Ladesäulen, die alle mit bis zu 400 kW laden können und jeweils zwei Ladepunkte vorweisen.

Bis zu 28 Elektroautos können also gleichzeitig laden und falls es mal ein bisschen länger dauert, dann gibt es vor Ort einen Rewe To Go mit Sitzgelegenheiten. Und der Ladepark ist laut Aral nur der Anfang, man möchte weitere Standorte öffnen.

Der erste Ladepark befindet sich im Mönchengladbacher Nordpark, in diesem Fall war der PPG Nordpark auch daran beteiligt. Es sei laut Aral ein „Meilenstein für die Entwicklung von Aral Pulse in Deutschland“. Weitere Standorte sind nicht bekannt.