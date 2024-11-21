Audi Q8 e-tron eingestellt: Das dramatische Aus des Elektroautos
Audi wird das Werk in Brüssel schließen, das ist seit einigen Wochen bekannt. Der Audi Q8 e-tron ist aktuell das einzige Auto, welches vor Ort gefertigt wird und es ist auch das einzige Werk, in dem das Elektroauto vom Band läuft. Das endet 2025.
Im Februar wird das Werk geschlossen und Audi steht ohne Flaggschiff bei den SUVs da. Mit Blick auf die katastrophalen Zahlen wird also sehr deutlich, wie extrem wichtig der Q6 e-tron ist. Der Elektro-SUV muss nächstes Jahr richtig einschlagen.
Audi: Kein schönes Ende in Brüssel
Doch das Ende des Q8 e-tron ist leider unschön, denn die Fehlentscheidungen des Managements sorgen für viele Arbeitslose in Brüssel. Diese protestieren jetzt noch gegen die Rahmenbedingungen von Audi, aber vor Ort sind die Fronten verhärtet.
Laut Euro News wurde diese Woche ein Protest von der Polizei vor Ort beendet, weil die Mitarbeiter in den Meetingraum von Audi eingedrungen sind. Sie geben zwar an, dass alles friedlich geplant war, aber das ist kein Ort für einen Protest.
Schade, so hätte es nicht enden müssen, aber Audi ist jetzt abhängig von Technik aus China, um vor Ort mithalten zu können. Ein neuer Q8 soll übrigens kommen, da war vor ein paar Jahren von 2026 die Rede. Es ist unklar, ob der Plan noch steht.
Werksschließung, Proteste mit Polizeieinsatz, Entlassungen, Gewinneinbrüche, es ist nicht der beste Jahresabschluss für die Premiummarke von Volkswagen. Kein Wunder, dass das Marketing bei Audi das Jahr abgehakt hat und auf 2025 schaut.
Flaggschiff wird der Q9 der nicht als Elektromöhre daherkommen soll
der Verbrenner Q8 läuft meine ich ganz gut, warum läuft der eQ8 nicht?
Technisch im Vergleich zur Konkurrenz nicht gut genug. Vor allem mit Blick auf den Q6 von Audi selbst, der sogar eine modernere Plattform mitbringt.
was heißt technisch nicht gut genug? hab mal Vergleichstest gegoogelt.. viel findet man nicht, aber zerissen wird er nicht, eher für seine gute Fahrdynamik gelobt.
Nein, zerrisen ist übertrieben. Aber die Technik ist nicht mehr Highend. Reichweite, Verbrauch, Software, Laden, da ist sekbst der Q6 besser. Es war damals ein guter SUV, sehr gut sogar, aber er wurde nicht ausreichend mit dem Facelift aktualisiert.
Ausbaden müssen es leider immer die unteren Einkommensgruppen im Konzern. Die verantwortlichen Manager bekommen an anderer Stelle Gelegenheit den nächsten Mist zu verzapfen. Keine Ahnung, ob das ein deutsches Phänomen ist, oder überall auf der Welt das gleiche abläuft.
Das ist relativ ähnlich weltweit, wobei es bei Aktienunternehmen auch nicht ganz so leicht ist, das Management wird da auch schnell ausgetauscht, wenn die Hütte brennt. Aber für die heißt das dann eben noch einen dicken Bonus mitnehmen, so richtige Sorgen muss man sich auf dieser Ebene natürlich nicht mehr machen.