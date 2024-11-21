Mobilität

Audi Q8 e-tron eingestellt: Das dramatische Aus des Elektroautos

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Audi Sq8 Sportback E Tron
Detail

Audi wird das Werk in Brüssel schließen, das ist seit einigen Wochen bekannt. Der Audi Q8 e-tron ist aktuell das einzige Auto, welches vor Ort gefertigt wird und es ist auch das einzige Werk, in dem das Elektroauto vom Band läuft. Das endet 2025.

Im Februar wird das Werk geschlossen und Audi steht ohne Flaggschiff bei den SUVs da. Mit Blick auf die katastrophalen Zahlen wird also sehr deutlich, wie extrem wichtig der Q6 e-tron ist. Der Elektro-SUV muss nächstes Jahr richtig einschlagen.

Audi: Kein schönes Ende in Brüssel

Doch das Ende des Q8 e-tron ist leider unschön, denn die Fehlentscheidungen des Managements sorgen für viele Arbeitslose in Brüssel. Diese protestieren jetzt noch gegen die Rahmenbedingungen von Audi, aber vor Ort sind die Fronten verhärtet.

Laut Euro News wurde diese Woche ein Protest von der Polizei vor Ort beendet, weil die Mitarbeiter in den Meetingraum von Audi eingedrungen sind. Sie geben zwar an, dass alles friedlich geplant war, aber das ist kein Ort für einen Protest.

Schade, so hätte es nicht enden müssen, aber Audi ist jetzt abhängig von Technik aus China, um vor Ort mithalten zu können. Ein neuer Q8 soll übrigens kommen, da war vor ein paar Jahren von 2026 die Rede. Es ist unklar, ob der Plan noch steht.

Werksschließung, Proteste mit Polizeieinsatz, Entlassungen, Gewinneinbrüche, es ist nicht der beste Jahresabschluss für die Premiummarke von Volkswagen. Kein Wunder, dass das Marketing bei Audi das Jahr abgehakt hat und auf 2025 schaut.

Hyundai Ioniq 9 Header

Hyundai Ioniq 9: Das Flaggschiff für Elektroautos

Hyundai wollte das heute vorgestellte Elektroauto eigentlich als Ioniq 7 auf den Markt bringen, änderte diesen Plan jedoch mit der…

21. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    Flaggschiff wird der Q9 der nicht als Elektromöhre daherkommen soll

    Antworten
  2. UniversalKritiker 👋
    sagt am

    der Verbrenner Q8 läuft meine ich ganz gut, warum läuft der eQ8 nicht?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu UniversalKritiker ⇡

      Technisch im Vergleich zur Konkurrenz nicht gut genug. Vor allem mit Blick auf den Q6 von Audi selbst, der sogar eine modernere Plattform mitbringt.

      Antworten
      1. UniversalKritiker 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        was heißt technisch nicht gut genug? hab mal Vergleichstest gegoogelt.. viel findet man nicht, aber zerissen wird er nicht, eher für seine gute Fahrdynamik gelobt.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu UniversalKritiker ⇡

          Nein, zerrisen ist übertrieben. Aber die Technik ist nicht mehr Highend. Reichweite, Verbrauch, Software, Laden, da ist sekbst der Q6 besser. Es war damals ein guter SUV, sehr gut sogar, aber er wurde nicht ausreichend mit dem Facelift aktualisiert.

          Antworten
  3. P45 💎
    sagt am

    Ausbaden müssen es leider immer die unteren Einkommensgruppen im Konzern. Die verantwortlichen Manager bekommen an anderer Stelle Gelegenheit den nächsten Mist zu verzapfen. Keine Ahnung, ob das ein deutsches Phänomen ist, oder überall auf der Welt das gleiche abläuft.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu P45 ⇡

      Das ist relativ ähnlich weltweit, wobei es bei Aktienunternehmen auch nicht ganz so leicht ist, das Management wird da auch schnell ausgetauscht, wenn die Hütte brennt. Aber für die heißt das dann eben noch einen dicken Bonus mitnehmen, so richtige Sorgen muss man sich auf dieser Ebene natürlich nicht mehr machen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi Q8 e-tron eingestellt: Das dramatische Aus des Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Telekom 1
Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
in Provider
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste
Rente Opa Alt
Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
in Gesellschaft
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS