Audi Q8 e-tron eingestellt: Das dramatische Aus des Elektroautos

Audi wird das Werk in Brüssel schließen, das ist seit einigen Wochen bekannt. Der Audi Q8 e-tron ist aktuell das einzige Auto, welches vor Ort gefertigt wird und es ist auch das einzige Werk, in dem das Elektroauto vom Band läuft. Das endet 2025.

Im Februar wird das Werk geschlossen und Audi steht ohne Flaggschiff bei den SUVs da. Mit Blick auf die katastrophalen Zahlen wird also sehr deutlich, wie extrem wichtig der Q6 e-tron ist. Der Elektro-SUV muss nächstes Jahr richtig einschlagen.

Audi: Kein schönes Ende in Brüssel

Doch das Ende des Q8 e-tron ist leider unschön, denn die Fehlentscheidungen des Managements sorgen für viele Arbeitslose in Brüssel. Diese protestieren jetzt noch gegen die Rahmenbedingungen von Audi, aber vor Ort sind die Fronten verhärtet.

Laut Euro News wurde diese Woche ein Protest von der Polizei vor Ort beendet, weil die Mitarbeiter in den Meetingraum von Audi eingedrungen sind. Sie geben zwar an, dass alles friedlich geplant war, aber das ist kein Ort für einen Protest.

Schade, so hätte es nicht enden müssen, aber Audi ist jetzt abhängig von Technik aus China, um vor Ort mithalten zu können. Ein neuer Q8 soll übrigens kommen, da war vor ein paar Jahren von 2026 die Rede. Es ist unklar, ob der Plan noch steht.

Werksschließung, Proteste mit Polizeieinsatz, Entlassungen, Gewinneinbrüche, es ist nicht der beste Jahresabschluss für die Premiummarke von Volkswagen. Kein Wunder, dass das Marketing bei Audi das Jahr abgehakt hat und auf 2025 schaut.