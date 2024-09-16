Elektroautos aus China: EU will nächste Woche über Strafzölle entscheiden

Die EU hat vor ein paar Wochen angekündigt, dass Strafzölle auf Elektroautos aus China anstehen und man so verhindern möchte, dass die aggressive Förderung in China ein Nachteil für Hersteller in der EU ist. Wobei mittlerweile bekannt ist, dass die möglichen Strafzölle auch für EU-Marken ein sehr großes Problem sein wird.

Nächste Woche wird die Entscheidung getroffen, so Automotive News, dann wird „über die Einführung endgültiger Zölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge“ abgestimmt. Am 25. September soll entschieden werden, also am Mittwoch in einer Woche. Wobei noch diskutiert wird und sich dieser Termin verschieben könnte.

Man geht davon aus, hier gab es einen Beitrag von Bloomberg vor ein paar Tagen, dass die EU ihre erste Vorgabe anpassen wird, und zwar nach unten. China hat hier nämlich auch schon reagiert und „Antidumpinguntersuchungen“ gegen Milch- und Schweineprodukte eingeleitet. Einen Handelsstreit wird man vermeiden wollen.