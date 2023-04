Elektroautos: Honda zeigt kein Interesse an Europa

Honda wird 2024 den Prologue in den USA auf den Markt bringen, einen Elektro-SUV. Und diese Woche hat man noch einen weiteren Elektro-SUV (Yay!) für den Markt angekündigt, der 2025 kommt. Dazu kommen Pläne für Japan und man hat letzte Woche auch direkt noch drei neue Elektroautos gezeigt – nur für China.

Im aktuellen „Honda Business Briefing“ für 2023 wird Europa exakt einmal erwähnt, denn noch vor Jahresende bekommen wir einen elektrischen Roller (Honda EM1 e).

Der Honda e wird zwar bei uns angeboten, aber das ist ein recht teures und recht kleines Elektroauto. Wie sieht es mit weiteren Modellen aus? Im „Plan für die neuen Elektroautos“ spielt unser Kontinent bei Honda keine Rolle mehr. Man könnte fast den Eindruck haben, dass sich Honda so langsam aus Europa verabschiedet.

Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Honda ist kein Vorreiter bei Elektromobilität und vielleicht will man möglichen Strafzahlungen in Europa aus dem Weg gehen. In den USA plant man sogar eine Akkuproduktion mit GM, in Europa gibt es gar nichts.

Mal schauen, wie es dann bei Afeela aussieht, dem Joint-Venture mit Sony, da sind drei Elektroautos geplant. Bisher ist aber auch hier unklar, ob Europa mit dabei ist.

Ich vermute, dass es mehrere Gründe hat. Zum einen wächst der Druck von Marken aus China, dann werden die Regeln immer strenger und viele Konkurrenten sind im Moment besser als Honda aufgestellt. Da konzentriert man sich lieber auf China, das ist ein einheitlicher und größerer Markt, der mehr Potenzial für Wachstum hat.

