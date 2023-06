Elektroautos in den USA: Tesla auf dem Weg zur Monopolstellung beim Laden?

Es gibt mehrere Standards zum Laden eines Elektroautos, hier in Europa hat sich in den letzten Jahren der CCS-Anschluss durchgesetzt. Diesen findet man auch in jedem Tesla, allerdings nutzt das Unternehmen in den USA einen eigenen Standard.

Und da Tesla gerade weltweit das Supercharger-Netzwerk öffnet, wird dieser im Moment zum Thema. In Europa ist das egal, da kann man mit jedem modernen Elektroauto an einen Supercharger fahren und (sofern er schon offen ist) laden.

In den USA kann man aber nicht mit einem VW ID.4 an einen offenen Supercharger, denn dieser besitzt einen anderen Port. Interessant ist aber, dass sich gerade nicht Tesla anpasst und auf CCS umstellt, die anderen Marken gehen jetzt auf Tesla zu.

Große Elektro-Marken gehen zu Tesla

Ford, General Motors und Rivian haben in sehr kurzer Zeit bekannt gegeben, dass sie bald den NACS-Port von Tesla unterstützen werden. Das sind große Marken in den USA und sollten noch ein paar folgen, dann könnte ein Monopol entstehen.

Diese Marken begeben sich nämlich damit in Abhängigkeit von Tesla, nicht nur beim Standard zum Laden, sondern auch beim Ladenetz. Es gibt Stimmen, die im Anschluss von Tesla diverse Vorteile sehen, was auch hier und da stimmt, aber ich weiß nicht, ob diese Abhängigkeit von Tesla wirklich der richtige Weg derzeit ist.

Electrify America, ein großes US-Netz für Ladesäulen, kommt aber wohl weiterhin nicht gegen Tesla an und weil ein gutes Ladenetz eben entscheidend für ein neues Elektroauto ist, begeben sich diese Marken nach und nach in die Hände von Tesla.

In den USA stellt man sich gerade die Frage, wer nach diesen Marken kommt und einige Hersteller wollen das sicher nicht, doch mit jeder Marke, die sich Tesla jetzt anschließt, wächst auch der Druck der Kunden, die ebenfalls Supercharger wollen.

Keine Auswirkungen auf Deutschland

Bei uns in Europa wird das keine Rolle spielen, da hat sich CCS durchgesetzt und das wird sich auch vorerst nicht ändern. Es ist aber dennoch eine Entwicklung, die ich spannend finde. Die aber auch zeigt, dass viele Marken den bequemen Weg gehen, denn gemeinsam könnte man das CCS-Netz sicher sehr zügig ausbauen.

