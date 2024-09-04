Elektroautos in Deutschland: Neue Förderung ist im Gespräch

Das sehr schnelle Ende der Förderung für Elektroautos sendete kein gutes Zeichen und die Nachfrage ist seit dem in Deutschland eingebrochen. Doch wie es aussieht, war das Signal von Volkswagen ein Warnschuss und die Politik ist aufgewacht.

Der zweitgrößte Autobauer der Welt hat durch massive Fehlentscheidungen einige Probleme und daher die Beschäftigungssicherung aufgehoben. Robert Habeck will darauf reagieren, so das Bundeswirtschaftsministerium, heute wird es diskutiert.

Elektroautos: Kommt eine neue Förderung?

Laut Habeck sei die Autoindustrie der große „Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland“ und „das soll auch so bleiben“. Eine neue Förderung könnte jedoch über Steuererleichterungen für Elektroautos stattfinden, das wird heute diskutiert.

Das Kabinett wird am Mittwoch über die aktuelle Lage diskutieren und es geht hier auch um „langfristige Planungssicherheit“. Der Wahlerfolg von rechtspopulistischen und konservativen Parteien ist nicht förderlich für die Autoindustrie, denn sollte es ein Ende des Verbrenner-Verbots geben, dann würde sich China darüber freuen.

Falls Deutschland als Standort in Zukunft eine Rolle auf diesem Markt spielen und die größte Industrie nicht verlieren möchte, dann muss man jetzt langsam etwas aktiver werden. Nicht nur mit Förderungen, sondern auch über die Industrie, denn da könnte man es Unternehmen auch leichter machen, damit die Werke bleiben.

Doch es ist ein Kraftakt und wird vermutlich ein großes Thema im Wahlkampf der kommenden Bundestagswahlen sein. Viele glauben, dass ein „weiter wie bisher“ die Lösung für die Branche ist und haben nichts aus dem Untergang von Nokia gelernt.