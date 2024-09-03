Xpeng bringt neues Elektroauto mit „Sex-Appeal“ nach Deutschland

Xpeng startete vor ein paar Monaten mit zwei Elektroautos in Deutschland und jetzt baut man das Portfolio weiter aus. Die Marke aus China hat große Ziele bei uns und der Xpeng G6 SUV Coupé soll dabei mit „Sex-Appeal“ für das neue Image helfen.

Der Xpeng G6 startet bei 43.600 Euro und man kann zwischen zwei Akkugrößen (66 kWh und 87,5 kWh) wählen und es gibt einen Elektromotor mit 190 kW / 258 PS oder zwei Elektromotoren mit 350 kW / 476 PS. Mit dem großen Akku sind bis zu 570 km Reichweite möglich und dank 800 Volt wird mit bis zu 280 kW (DC) geladen.

Den großen Akku lädt man in 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent, wobei Xpeng hier ein bisschen trickst, denn normalerweise gibt man die Zeit von 10 bis 80 Prozent an.

Innen gibt es große Displays und Xmart OS ist die Software-Basis der Marke, wenn ich richtig informiert bin, dann werden Apple CarPlay und Android Auto auch bald zu Xpeng kommen. Weitere Details zum Xpeng G6 SUV Coupé gibt es auf der offiziellen Webseite der Marke, dort ist übrigens auch schon der Konfigurator online.