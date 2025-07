Elektroautos könnten Verbrenner vor 2030 dominieren

Schaut man sich den deutschen Markt an, dann könnte man den Eindruck haben, dass es das mit Elektroautos schon wieder war und der Verbrenner ein Comeback feiert. Doch global sieht es anders aus und ein Wechsel der Technologien steht an.

Elektroautos: Meilenstein von 10 Millionen für 2024

Eine Analyse von Counterpoint Research zeigt, dass wir in diesem Jahr erstmals die 10 Millionen bei Elektroautos knacken dürften und man geht davon aus, dass BYD die neue Nummer 1 der Technologie wird, obwohl man derzeit hinter Tesla liegt.

BYD konnte Tesla letztes Jahr in einem Quartal ablösen, in Q1 und Q2 2024 lag aber die alte Nummer 1 der Elektro-Welt wieder an der Spitze. Die Quelle rechnet allerdings mit einem Hochlauf in China, von dem BYD am meisten profitieren wird.

Elektroautos: China als großer Wachstumstreiber

China wird diesen Markt wohl auch in Zukunft dominieren und für Wachstum bei der Technologie sorgen. Die Analyse geht übrigens auch davon aus, dass aber auch Europa und die USA ab 2025 wieder stärker bei Elektroautos wachsen werden.

Irgendwann zwischen 2028 und 2029 sollen Elektroautos erstmals Verbrenner als dominante Technologie bei Neuwagen ablösen, was wohl auch von den Vorgaben der Behörden dieser Welt, wie der EU, beeinflusst wird. So könnte das aussehen:

Doch der Verbrenner wird mittelfristig kein reiner Verbrenner bleiben, denn viele der verkauften Einheiten werden vor dem Wechsel auf Hybrid setzen. Autos, die rein elektrisch fahren können, werden vermutlich schon vorher Verbrenner dominieren.

Elektroautos: Deutschland muss Druck machen

Das ist natürlich alles eine Prognose mit Blick auf aktuelle Entwicklungen auf dem Weltmarkt. Sie zeigt aber auch, dass die Entwicklung in Deutschland nicht relevant für diesen ist, sämtliche Aussagen von Parteien zu einem Aus für das Verbrenner-Aus sind nicht viel mehr als leere Versprechungen, da sowas nicht realistisch wäre.

Die deutsche Automobilbranche ist abhängig vom Export und mittlerweile auch von China, man muss schon jetzt aufpassen, dass man nicht von Tesla, BYD und Co. bei Elektroautos abgehängt wird. Irgendwann wird diese Aufholjagd fast unmöglich.

