Elektroautos laden: Tesla hat in den USA gewonnen

Ich würde mal behaupten, dass die Sache damit in den USA entschieden ist, denn der Ladestandard von Tesla ist auf dem sicheren Siegeszug. Worum geht es? Bei uns ist CCS der Standard für Schnelllader und diesen nutzt Tesla hier ebenfalls.

In den USA gibt es allerdings einen eigenen Standard für die Elektroautos von Tesla, der sich NACS nennt. In den letzten Wochen haben einige große Marken wie Ford, GM und Rivian bestätigt, dass sie den Standard von Tesla adaptieren werden.

NACS wird Ladestandard in den USA

Seit dem sind weitere Marken dazugekommen, wie Volvo und Polestar. Und bei Volkswagen befindet man sich im Gespräch mit Tesla, wobei die Sache wohl schon beschlossen ist. Electrify America setzt nämlich ab 2025 auf den NACS zum Laden.

Das von VW gegründete Ladenetz für die USA wird also schon bald Ladesäulen mit dem North American Charging Standard aufstellen und das war bisher die beste Alternative für das Supercharger-Netzwerk. Das war es, Tesla hat wohl gewonnen.

In den USA haben es die Anbieter also nicht geschafft, eine Alternative für das Supercharger-Netz von Tesla aufzubauen und daher schließt sich die Konkurrenz an. Selbst die VW-Marken (also nicht nur Volkswagen) dürften hier bald folgen.

Mercedes denkt übrigens seit zwei Wochen offiziell darüber nach, aber nach dieser Entwicklung wird man keine andere Wahl haben. Und dann wird sicher auch noch der Rest folgen, denn die Hyundai Motor Group ist auch schon offen für Tesla.

CCS ist also in den USA gescheitert und ein Autohersteller hat es geschafft, einen Standard für eine Branche zu etablieren. Wenn auch nur lokal, aber immerhin. Auf Europa wird das keinen Einfluss haben, hier nutzt Tesla wie gesagt auch CCS.

