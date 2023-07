Elektromobilität: Wer sparen will, muss sich die Anschaffung leisten können

Laut dem aktuellen „Trendbarometer Elektromobilität“ von BearingPoint sind es nach wie vor die hohen Anschaffungskosten, die viele Deutsche vom Kauf eines Elektroautos abhalten.

Ein Drittel der Befragten nennt den Preis als Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. Immer mehr Menschen erkennen jedoch die Vorteile der geringeren Unterhalts- und Wartungskosten von Elektroautos. Bei einer erweiterten Gesamtkostenbetrachtung relativiert sich der Anschaffungspreis. Die Erfahrung mit Elektroautos nimmt stetig zu und damit auch die Bereitschaft, ein Elektroauto zu kaufen.

In der Umfrage heißt es:

Die Elektromobilität gewinnt an Bedeutung, wie die steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos zeigen. Allerdings stellen die hohen Anschaffungskosten für viele potenzielle Käufer noch ein Hindernis dar. Darüber hinaus werden unzureichende Lademöglichkeiten und eine zu geringe Reichweite als weitere Hemmnisse genannt. Die Umfrage zeigt, dass 26 Prozent der Befragten bereits die Möglichkeit haben, ein E-Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz aufzuladen.

Auch das Alter spielt beim Interesse an der Elektromobilität eine Rolle, denn:

Unter den Befragten, die bereits elektrisch gefahren sind, ist der Anteil derer, die ein E-Auto kaufen wollen, am höchsten. So haben in der oben genannten Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen, die am meisten E-Auto-Erfahrung vorweisen können, ganze 44 Prozent der Autokäufer:innen die Absicht, ein E-Auto zu kaufen – im Vergleich zu 33 Prozent bei allen befragten Autokäufer:innen.