Elon Musk „beantwortet“ Presseanfragen mit einem Kackhaufen

Herr Musk, wir hätten da mal ein paar Fragen bezüglich Twitter. So oder so ähnlich könnte ein Anschreiben an die Presseabteilung lauten, doch wenn man das macht, dann bekommt man jetzt immer die gleiche Antwort geschickt: Einen Kackhaufen.

Die Standard-Antwort an die Presse besteht also aus diesem Emoji: 💩

Es ist bekannt, dass Elon Musk kein großer Fan der Presse ist, er hat 2020 zum Beispiel auch mal eben die Abteilung bei Tesla aufgelöst. Und kritische Fragen mag Elon Musk gar nicht, da sieht er gerne einen direkten Angriff der „woken“ Medien.

Kann man mal machen, finde ich aber schon sehr kindisch. Es gibt viele Marken mit einem eher „schwierigen“ Umgang mit der Presse, die einen anders behandeln, falls man auch mal (faire) Kritik äußert, aber das? Sowas habe ich noch nicht gesehen.

