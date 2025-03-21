Elon Musk überrascht mit Event: „Haltet an euren Tesla-Aktien fest“

Bekommt Elon Musk so langsam doch ein bisschen Panik, dass die Aktie von Tesla zu schnell abrutscht? In ein paar Tagen gibt es die aktuellen Zahlen für Q1 und ein paar Tage später gibt es dann die Geschäftszahlen, daher haben sich viele über das heutige Event gewundert, welches ganz spontan und direkt bei Tesla online ging.

In einem „Tesla All-Hands Livestream“, der wie ein KI-Video wirkt, sprach der Chef von Tesla einige Minuten über die tollen Dinge, die Tesla bisher erreicht hat. Zahlen zum ersten Quartal gab es nicht, das Event brachte allgemein keine Ankündigungen mit, aber Elon Musk betonte, dass man die Aktie von Tesla jetzt definitiv halten soll.

Tesla sei das innovativste Unternehmen der Branche, und das mit Abstand, und es stehen viele tolle Produkte an. Man merkt auch bei X, dass sich Elon Musk langsam wieder Tesla widmet und nicht nur wilde Politik-Aussagen mit „interesting“ teilt, die aktuelle Kritik am Unternehmen scheint Elon Musk jetzt wirklich zu beschäftigen.

Das Event selbst, es beginnt übrigens ab Minute 28, kann man sich aber ehrlich gesagt sparen, es gibt keine echten Ankündigungen von Tesla. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, denn das erste Quartal ist noch nicht vorbei. Es scheint so, als ob Elon Musk so langsam versucht, die Meldungen rund um Tesla zu dominieren.