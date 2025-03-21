Elon Musk überrascht mit Event: „Haltet an euren Tesla-Aktien fest“
Bekommt Elon Musk so langsam doch ein bisschen Panik, dass die Aktie von Tesla zu schnell abrutscht? In ein paar Tagen gibt es die aktuellen Zahlen für Q1 und ein paar Tage später gibt es dann die Geschäftszahlen, daher haben sich viele über das heutige Event gewundert, welches ganz spontan und direkt bei Tesla online ging.
In einem „Tesla All-Hands Livestream“, der wie ein KI-Video wirkt, sprach der Chef von Tesla einige Minuten über die tollen Dinge, die Tesla bisher erreicht hat. Zahlen zum ersten Quartal gab es nicht, das Event brachte allgemein keine Ankündigungen mit, aber Elon Musk betonte, dass man die Aktie von Tesla jetzt definitiv halten soll.
Tesla sei das innovativste Unternehmen der Branche, und das mit Abstand, und es stehen viele tolle Produkte an. Man merkt auch bei X, dass sich Elon Musk langsam wieder Tesla widmet und nicht nur wilde Politik-Aussagen mit „interesting“ teilt, die aktuelle Kritik am Unternehmen scheint Elon Musk jetzt wirklich zu beschäftigen.
Das Event selbst, es beginnt übrigens ab Minute 28, kann man sich aber ehrlich gesagt sparen, es gibt keine echten Ankündigungen von Tesla. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, denn das erste Quartal ist noch nicht vorbei. Es scheint so, als ob Elon Musk so langsam versucht, die Meldungen rund um Tesla zu dominieren.
Wenn ein CEO sagt, egal wer und von welcher Firma, ich soll meine Aktien nicht verkaufen, sollte man sich erst recht sorgen machen…
Na ja. Was soll er sonst sagen. Verkauft bitte schnellstens eure Aktien. Das beste, was er machen könnte, als CEO zurücktreten oder sich aus der Politik zurückziehen und sich auf seine Unternehmen konzentrieren und aufhören Schwachsinn zu verbreiten.
Unabhängig von Tesla, wenn ein CEO die Shareholder anfleht, ihre Aktien doch bitte nicht zu verkaufen, dann weiß man wie spät es ist.
Mit der Aktie wäre ich sehr vorsichtig.
Es wird berichtet, dass in den Büchern von Tesla 1,4 Mrd Dollar fehlen.
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/tesla-bilanz–wo-stecken-die-1-4-milliarden-dollar–35569592.html
Conclusio: Nichts Genaues weiß man nicht. Hat sich Tesla schon dazu geäußert und das erklärt?
In naher Zukunft sehe ich nur FSD als Hoffnungsschimmer neben einem günstigeren Modell (Cybercab mit Lenkrad und als 5 Türer). Gerade FSD kann nachhaltig viel Geld in die Kassen spülen.
In ein Tesla willst du dich da aber nicht setzen. Aktuell gibt es auch immer mehr Berichte von Unfällen mittels Autopilot und das Tesla hier viel vertuscht, Daten zurückhalt usw.. Gerade der Autopilot steht schon lange in der Kritik. Die Konkurrenz hat da deutlich bessere und sichere Technik.
Er sprach von FSD, nicht vom alten Autopilot, den es hierzulande noch gibt.
Das System nicht nicht fehlerfrei, aber im Schnitt offenbar besser als menschliche Fahrer. FSD läuft auf hunderttausenden Teslas in Nordamerika, da passieren natürlich immer noch Unfälle. Und jeder einzelne wird berichtet.
Für Level 3 in normalen Fahrzeugen wird es reichen, für diesen üblichen Anwendungsfall ist es gut, aber nur mit Kameras wird es wohl nicht für fahrerlose Robotaxis in Level 4 oder 5 reichen.
Fahre selber Tesla und doch, ich setze mich da sehr gerne rein. Fahre allerdings auch selber mangels FSD Freigabe in Europa. Den Autopiloten in Europa kann man ja 0 vergleichen mit dem in den USA.