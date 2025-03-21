Tesla-Absturz: Fake-Gerücht zum günstigen Elektroauto?

Hat Tesla womöglich selbst ein Gerücht zu einem günstigen Elektroauto gestreut, um die aktuell durchaus schlechte Nachrichtenlage rund um das Unternehmen zu beeinflussen? Das Teilen von Falschmeldungen wäre jedenfalls keine Seltenheit, wenn man sich die Beiträge von Elon Musk anschaut. Doch worum geht es genau?

Tesla steht aktuell in der Kritik

Tesla befindet sich seit einigen Wochen in der Kritik und mittlerweile wird diese immer lauter. Die Marke wurde sogar von der Vancouver International Auto Show ausgeladen, denn die Proteste nehmen mittlerweile extreme Formen an und es gibt Sicherheitsbedenken. Und Musk bezeichnete Kanada als „keinen echten Staat“.

Da kam es doch sehr gelegen, dass zum Start in diese Woche ein Gerücht zu einem günstigen Elektroauto aus Grünheide die Runde machte. Das lenkte auch etwas von der Meldung ab, dass die IG Metall eine Petition an Tesla überreichte, in der sich 3.000 Beschäftigte über die schlechten Arbeitsbedingungen beschwerten.

Aktuelles Tesla-Gerücht ein Fake

Die Automobilwoche hat sich mal in „unternehmensnahen Kreisen“ von Tesla (in Grünheide) umgehört und es gibt laut Quelle keine Anzeichen für ein günstigeres Modell aus Deutschland. Man spricht sogar von einer möglichen „Nebelkerze“, die Tesla selbst gestreut haben könnte, damit die Medien ein anderes Thema haben.

Tesla selbst hat zwar betont, dass „günstigere Elektroautos“ für 2025 vorgesehen sind und es steht eine günstigere Version des Model Y für China im Raum, aber in Deutschland gäbe es wohl noch keine konkreten Pläne. Das heißt nicht, dass da langfristig kein günstigeres Modell kommt, nur die aktuelle Meldung ist wohl falsch.

Ist das also alles nur ein geplantes „Ablenkungsmanöver“, wie es die Quelle heute nennt? Ohne ein offizielles Statement von Tesla lässt sich das nicht sagen und dort schweigt man. Wir müssen also das zweite Quartal abwarten, vielleicht erfahren wir im Rahmen der Geschäftszahlen mehr. Es bleibt ein spannendes Jahr für Tesla.