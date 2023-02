EURONICS & Numbat: Elektroauto-Schnellladen beim Elektronikhändler

Durch der Kooperation des Unternehmens Numbat GmbH mit EURONICS sollen deutschlandweit an 100 Standorten des Händlers bis zu 150 Ultra-Schnellladesäulen, Beginn des Rollouts ist noch in diesem Jahr.

Bei dem Numbat handelt es sich um eine Kombination aus High-Power Charger und Batteriespeicher. Die Schnellladesäule ist mit zwei Ladepunkten ausgestattet und kann mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW ein E-Auto in 10–15 Minuten zu 80 % aufladen. Bei gleichzeitiger Verwendung beider Ladepunkte wird mit jeweils 150 kW geladen. Kunden können zukünftig „während des Einkaufs“ bei EURONICS ihre E-Autos laden.

Schnellladesäule und Batteriespeicher

Durch den Batteriespeicher und der dahinterliegenden Technologie will EURONICS an ausgewählten Standorten zudem den Eigenverbrauch optimieren. Der Batteriespeicher kann dabei zusätzlich selbst erzeugten Solarstrom von EURONICS puffern. Dieser wird dann bei Bedarf entweder über die Schnellladesäule an E-Autos abgegeben oder an den Laden zurückgespeist.

Der Numbat benötigt keinen Anschluss an das Mittelspannungsnetz. Dank des Batteriespeichers mit einer Speicherkapazität von 200 kWh ist der Anschluss an das Niederspannungsnetz ausreichend.

