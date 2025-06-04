Europa: Apple iPhone 16e kommt nicht an alte SE-Zeiten heran

Das Apple iPhone SE 3 war das letzte seiner Art, denn statt eines iPhone SE 4, kam das Apple iPhone 16e in diesem Jahr. Deutlich besser, aber mit vielen Abstrichen und auch deutlich teurer. Das merkt man, die Nachfrage ist wesentlich schlechter.

Laut Counterpoint Research konnte sich das iPhone 16e in Europa zwar einen Platz in den Top 10 sichern, aber nur ganz hinten. Die letzten zwei SE-Modelle kamen hier besser an, im Vergleich dazu ging es um ca. 20 Prozent für Apple nach unten.

Der Anteil des iPhone 16e entspricht in etwa dem des iPhone 15, das normale 16er liegt deutlich weiter vorne und ist in den Top 3 zu finden. Doch man sollte bei dieser Analyse zwei Punkte beachten. Zum einen gibt es keine Zahlen von Apple selbst.

Das hier sind Hochschätzungen, die Smartphone-Hersteller nennen seit Jahren keine konkreten Zahlen mehr und haben sich auf den Gewinn fokussiert. Es wäre also denkbar, dass sich das iPhone 16e trotz geringerer Nachfrage für Apple lohnt.

iPhone 16e wird noch im Preis sinken

Und der zweite Punkt ist der Zeitpunkt, denn das iPhone 16e ist noch recht „frisch“ und der Preis bei Amazon und Co. kaum gesunken. Viel spannender wird sein, was die Analysen nach dem ersten Jahr sagen, denn da werden Angebote kommen.

Doch die Zahlen sind, wenn auch vielleicht nicht 100 Prozent korrekt, für mich jetzt wenig überraschend. Ich glaube aber, dass Apple damit gerechnet hat und damit leben kann, denn das neue „Budget-iPhone“ ist eben nicht mehr wirklich „Budget“. Dafür wird die Gewinnmarge deutlich besser sein und das zählt als Aktienunternehmen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.