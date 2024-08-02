Exynos 2500: Samsung bestätigt Chip für neue Flaggschiffe

Smartphones

Samsung hat mit der neuen Galaxy Watch einen 3 nm-Chip eingeführt und möchte diesen Schritt auch mit dem Exynos 2500 gehen. Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Samsung den Chip jetzt sogar offiziell für kommende „Flaggschiffe“ bestätigt.

Vor ein paar Wochen gab es schon erste Gerüchte zum Exynos 2500, es soll ein sehr effizienter Chip für 2025 werden. Vermutlich wird ihn Samsung in der Galaxy S25-Reihe nutzen, wenn auch nicht in allen Ländern und nicht in allen Modellen.

Samsung hat die Exynos-Snapdragon-Strategie beim Galaxy S-Flaggschiff in den letzten Jahren immer wieder angepasst, wir wissen bisher noch nicht, wie sie für 2025 aussieht. Ich gehe davon aus, dass das Ultra-Modell auf den Snapdragon 8 Gen 4 setzt, bei den anderen beiden Modellen könnte es ein Exynos 2500 werden.

  1. max 🔱
    sagt am

    Damit wird die kommende S Reihe also auch wieder unkaufbar (für mich).

    Antworten

