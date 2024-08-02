Google Pixel 9: Datum für die neuen Smartphones aufgetaucht

Google hat das Pixel-Event in diesem Jahr deutlich vorgezogen und zeigt uns am 13. August neue Hardware. Doch kommen die neuen Geräte auch früher auf den Markt? Ja, aber nicht alle wird es im August geben, es geht in den September.

Google Pixel 9-Reihe: Datum und Preise

Laut Android Headlines machen das Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro und Google Pixel 9 Pro XL am 22. August den Anfang, die Vorbestellungen könnten nach dem Event oder weniger Tage später starten. Die neuen Preise kennen wir ja bereits.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 mit 128 GB: 899 Euro

Google Pixel 9 mit 256 GB: 999 Euro

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro mit 128 GB: 1.099 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 256 GB: 1.199 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 512 GB: 1.329 Euro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL mit 128 GB: 1.199 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 256 GB: 1.299 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 512 GB: 1.429 Euro

Google Pixel 9 Pro XL mit 1 TB: 1.689 Euro

Das Google Pixel 9 Pro Fold, welches das Google Pixel Fold ablöst, kommt etwas später, so die Quelle. Lange müssen wir aber nicht warten, denn der Verkauf geht am 4. September los. Und auch bei diesem Modell haben wir bereits die Preise.

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold mit 256 GB: 1.899 Euro

Google Pixel 9 Pro Fold mit 512 GB: 2.029 Euro

Zwei weitere Pixel-Neuheiten von Google

Die Google Pixel Buds Pro 2, die 249 Euro kosten sollen, starten aber erst am 26. September. Hier ist noch unklar, ob der Vorverkauf schon im August startet. Das Datum für die Google Pixel Watch 3 fehlt derzeit noch, dürfte aber sich auch bald die Runde machen. Ich vermute, dass die Uhr im August mit den Smartphones kommt.