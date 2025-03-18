Final Fantasy Pixel Remaster erhält umfangreiches Update

Anfang Oktober letzten Jahres wurde die Spielesammlung Final Fantasy Pixel Remaster als Neuauflage auf den Markt gebracht, seit der Erstveröffentlichung hat sich das Spiel laut Entwicklerstudio Square Enix bereits über 5 Millionen Mal verkauft, wie das Unternehmen vor wenigen Tagen bekannt gab.

Dieser Ankündigung folgend wurde ein umfangreiches Update der Sammlung veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.2.0 bzw. 1.20 bringt einige Verbesserungen, Anpassungen und Fehlerbehebungen für alle in der Sammlung enthaltenen Final Fantasy-Spiele mit sich.

Es ist ab sofort für die Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series S und X und PC erhältlich.

