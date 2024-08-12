Final Fantasy Pixel Remaster: Physische Handelsversion wird neu aufgelegt

Mitte April letzten Jahres brachte das Entwicklerstudio Square Enix ein besonderes Remaster auf den Markt: Final Fantasy Pixel Remaster, eine Sammlung der ersten sechs Teile der Final Fantasy-Serie in überarbeiteter Form. Damals gab es auch eine physische Handelsversion, die jedoch stark limitiert und dementsprechend schnell im Online-Shop von Square Enix ausverkauft war.

Auch ich hatte großes Interesse an einer physischen Handelsversion, konnte aber nie ein Exemplar ergattern. Die horrenden Preise der Wiederverkäufer wollte ich nicht bezahlen. Jetzt gibt es wohl nicht nur für mich erfreuliche Nachrichten.

Meine Geduld hat sich ausgezahlt

Anfang Oktober, genauer gesagt am 8. Oktober, will der japanische Entwickler Square Enix die Spiele in Form einer „Anniversary Edition“ neu auflegen und erneut auf den Markt bringen. Ein Stickerset liegt der Spieleschachtel als kleines Extra bei. Ob das Spielmodul bzw. die Disc bereits die aktualisierten Versionen der Spiele enthält (d.h. ob die Updates enthalten sind), ist noch nicht geklärt.

The Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition, featuring FF Pixel Remaster I-VI, launches October 8th across North America and Europe on PlayStation 4 & Nintendo Switch: https://t.co/xOGfkdPTON Please check the Square Enix Store or with your local retailer to learn more. pic.twitter.com/cZm0f0iN8F — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) August 8, 2024

Diesmal wird die Verfügbarkeit beider Versionen stark ausgeweitet und weitere Händler wie z.B. Amazon nehmen die Version für PlayStation 4 und Nintendo Switch in ihr Sortiment auf. Als Preis wird 74,99 Euro angegeben.

Die Pixel Remaster-Reihe umfasst die Titel Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V und Final Fantasy VI in überarbeiteter Form und dürfte nicht nur bei Fans einen Nerv getroffen haben. Bereits einen Monat nach der Veröffentlichung konnte Square Enix im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare der Spielesammlung auf allen Plattformen verzeichnen.

