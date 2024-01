Final Fantasy VII Rebirth: Neuer Trailer stellt Sephiroth in den Mittelpunkt

Mit Final Fantasy VII Rebirth wollen Square Enix und die Creative Business Unit I (ein internes Studio von Square Enix) Ende Februar den zweiten Teil der Neuinterpretation des Originalspiels, das in drei unabhängige Teile aufgeteilt wurde, auf den Markt bringen. Es ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2024, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Werbekampagne für die bevorstehende Veröffentlichung langsam anläuft.

Final Fantasy VII Rebirth kommt schon bald

So wurde jetzt ein neuer Trailer mit der Bezeichnung „Zur Wiedergeburt bestimmt“ veröffentlicht, in dem einige neue Szenen aus der Story des Spiels gezeigt werden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Sephiroth, ein Gegner, den die Gruppe für tot gehalten hat. Wie es für die Serie üblich ist, wurde der Trailer sowohl in einer englischen als auch in einer japanischen Version veröffentlicht:

Die Veröffentlichung ist für den 29. Februar 2024 exklusiv für PlayStation 5 geplant. Square Enix plant mehrere Versionen des Spiels: Neben der Standard-Version wird es auch eine Steelbook-Version und eine Deluxe-Edition geben, die das Spiel mit Wendecover, Mini-Soundtrack-CD, gebundenem Artbook und Steelbook enthält.

