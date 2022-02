Fisker Ocean: Das kostet der Elektro-SUV in Europa

Fisker hat den Mobile World Congress für das Europa-Debüt des Ocean genutzt und bestätigt, dass der Elektro-SUV zu uns kommt. Die Auslieferungen sollen kurz nach denen in den USA starten. Die Produktion läuft dann im November 2022 an.

Das bedeutet: Falls das alles klappt, dann werden wir die ersten Modelle in etwa einem Jahr bei uns sehen. Falls alles klappt, das gilt es bei Fisker abzuwarten. Und was kostet der Fisker Ocean? Es sind 41.900 Euro in Spanien (inklusive Steuern).

Die Preise können von Land zu Land variieren, aber damit haben wir einen guten Anhaltspunkt für Deutschland. Der Fisker Ocean Sport, also die Basis, kommt etwa 440 km weit, der WLTP-Wert ist aber vorläufig und noch nicht final bestätigt.

Die größere Version hat auch einen Dual-Motor und kommt dann etwa 630 km weit, da wollte Fisker allerdings noch keinen Preis nennen. Ich vermute mal, dass man da flexibel auf die Preise (Chipkrise, Kriege, …) in den nächsten Monaten reagiert.

Wer möchte, der bekommt die Informationen jetzt auf der offiziellen Webseite von Fisker, wo man den Ocean reservieren kann. Ich bin gespannt, ob Fisker nur eine Eintagsfliege bleibt, oder sich etabliert. Man hat ja auch noch sehr große Pläne.

