Angriff auf den VW ID.3? Fisker Pear für 2024 angekündigt

Mit dem Fisker Ocean werden wir kommendes Jahr einen Elektro-SUV sehen, der nächste Woche das Debüt in Europa feiert. Dieses Modell startet bei fast 40.000 Dollar und richtet sich damit eher an Premium-Kunden, die etwas mehr wollen.

Fisker plant eine Elektro-Revolution

Doch Fisker hat heute auch Pläne für ein kompaktes Elektroauto für den urbanen Bereich angekündigt, den Fisker Pear. Und wer Fisker kennt, der weiß, dass man es gerne mal mit Worten übertreibt: Personal Electric Automotive Revolution.

-->

Der kleine Elektro-Flitzer, den man heute aber nur als Konzept in der Top-Down-Perspektive gezeigt hat, soll 2024 kommen und bei unter 30.000 Dollar starten. Steuern kommen noch dazu, allerdings soll das der Preis ohne Umweltboni sein.

Mit dem Fisker Pear möchte man das Portfolio und die Zielgruppe erweitern und man nutzt die Elektro-Plattform von Foxconn für die Produktion in Ohio. Es ist die „Revolution“, welche die beiden Unternehmen letztes Jahr angekündigt haben.

Fisker greift Elektro-Kompaktklasse an

Bis zu 250.000 Einheiten pro Jahr werden angepeilt und es soll eine „intuitive“ Steuerung, ein sportliches Fahrverhalten und ein „cleveres“ Platzangebot geben. Wer möchte, der kann sich einen Fisker Pear auf der offiziellen Seite reservieren.

Klingt so, als ob man es mit dem VW ID.3, Renault Zoe und Co. aufnehmen möchte. Doch bei Fisker gilt es noch abzuwarten, ob man wirklich das abliefern kann, was man verspricht. Ich bin daher mal gespannt, wie sich der Fisker Ocean schlägt, die Produktion soll laut Fisker (hat man auch heute verraten) im November starten.

Cupra wird nächste Woche eine Vision für kommendes Jahr zeigen Cupra feiert am 22. Januar den 4. Geburtstag der Marke und möchte das mit einem kleinen Event feiern. Es soll die „Bekanntgabe der Vision für das kommende Jahr“ zu sehen geben. Wir wissen allerdings noch nicht, was Cupra hier geplant…14. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->