Fitbit hat massive Probleme mit alter Hardware

Google verteilt derzeit ein Update für Fitbit-Nutzer, welches die Akkulaufzeit von Modellen wie der Fitbit Versa 3 oder Fitbit Sense reduziert. Es gibt ein Problem mit der Hitzeentwicklung der Akkus und daher hat man die Kapazität etwas reduziert.

Das „Battery Performance Program“, welches laut Google eine limitierte Anzahl von Nutzern betrifft, soll verhindern, dass die Modelle von Fitbit zu heiß werden und ein Schaden entstehen könnte. Das Problem deutete sich vorher bereits in Foren an.

Fitbit: Deutlich schlechtere Akkulaufzeit

Doch einige Nutzer, die das Update bereits installiert haben, klagen jetzt über eine schlechte Akkulaufzeit. Einige berichten davon, dass man mittlerweile nur noch über den Tag kommt, was weit von fast einer Woche, die Fitbit angibt, entfernt ist.

Google bietet betroffenen Nutzern eine „Beschwichtigung“ in Höhe von 50 Dollar an, wer betroffen ist, der kann sich hier anmelden. Es ist unklar, ob andere Fitbit-Modelle auch betroffen sind, bisher gibt es das Programm nur für zwei Modelle.

Die Fitbit-Uhren wurden mittlerweile von Google eingestellt, wobei die Zukunft der anderen Hardware nicht viel besser aussieht, die Homepage von Fitbit wurde auch letztes Jahr eingestellt. Über den Ruf der Hardware muss man sich also keine große Sorge machen, denn der Fokus von Google liegt mittlerweile voll auf der Fitbit-App.