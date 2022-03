Wo bleibt die Fitbit-Smartwatch mit Wear OS?

Fitbit gehört seit Anfang 2021 offiziell zu Google und da kam es wirklich nicht überraschend, als man im Frühjahr 2021 eine Smartwatch mit Wear OS ankündigte.

Wo bleibt die Fitbit-Smartwatch?

Damals sprach man schon von bald und als wir uns im Sommer letzten Jahres so langsam wunderten, was denn nun los sei, betonte Fitbit erneut, dass es bald mehr Details geben wird. Die erste Ankündigung für Wear OS ist jetzt bald ein Jahr alt.

Wir wissen bisher nur, dass Fitbit eine Premium-Smartwatch mit Wear OS plant, mehr nicht. Wann kommt sie? Wie hebt sie sich ab? Nutzt sie schon Wear OS 3 oder noch Wear OS 2? Wir haben auch im Frühjahr 2022 noch keine Ahnung.

Google hält an Fitbit OS fest

Und es sieht so aus, als ob wir diese nicht so schnell bekommen werden, denn laut 9TO5Google deuten sich eine neue Fitbit Versa und Fitbit Sense an. Und nicht mit Wear OS, sondern weiterhin mit Fitbit OS. Falls das stimmt, dann dürfte der Fokus von Fitbit im Frühjahr noch auf den alten und bekannten Smartwatches liegen.

Ich hätte ja damit gerechnet, dass sich Google in diesem Jahr von Fitbit OS trennt und nur noch auf Wear OS setzt. Wozu zwei Betriebssysteme entwickeln, wenn man sich auf eins konzentrieren kann? Das wäre irgendwie keine gute Strategie.

Neue Hardware erst im Herbst

Bei der Frage nach dem „Wann?“ hätte ich übrigens eine Vermutung: Die Google Pixel Watch sollte mal Ende 2021 gezeigt werden, wird aber jetzt wohl doch erst im Herbst auf den Markt kommen. Ich vermute einfach mal, dass Google erst die Pixel Watch und dann eine Smartwatch von Fitbit mit Wear OS zeigen möchte.

Beide waren sicher mal für Ende 2021 geplant, daher war man bei Fitbit auch so offen und hat immer wieder über bald gesprochen. Bald ist zwar ein sehr flexibler Begriff, aber diesen nutzt man nicht, wenn etwas noch ein volles Jahr dauert.

Heißt: Wear OS 3 soll erst im zweiten Halbjahr 2022 kommen, das hat Google letztes Jahr bestätigt. Vermutlich werden wir dann also erst im Herbst die Google Pixel Watch, die Fitbit-Smartwatch und mehr sehen – womöglich zusammen mit einem neuen Qualcomm-Chip. Mal schauen, ob es auf der I/O mehr Details gibt.

