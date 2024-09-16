Gaming

Das neue Flappy Bird steht in der Kritik

Autor-Bild
Von
|
Flappy Bird Header

Es war eine überraschende Ankündigung letzte Woche, denn Flappy Bird kommt zurück und möchte 2025 wieder Android und iOS erobern. Doch einige wunderten sich, denn Dong Nguyen stellte das Spiel damals aus einem sehr guten Grund ein.

Die Idee war nie, dass Flappy Bird süchtig macht und daher nahm es der Erfinder offline und verzichtete auf sehr viel Geld. Hat er also tatsächlich viele Jahre später über das Geld nachgedacht und die Marke verkauft? Nein, das Patent läuft aus.

Diese Entwicklung nutzte die Gametech Holdings, LLC und verkaufte den Namen an die Flappy Bird Foundation. Und warum schreibt Dong Nguyen, der sich von der neuen Version des Spiels distanziert, dass er zusätzlich kein Crypto unterstützt?

Weil sich andeutet, dass das ein Scam wird. In-App-Käufe, Lootboxen und auch NFTs, die Idee scheint weniger das Comeback eines Klassikers, als das Ausnutzen von Nutzern mit einer alten, bekannten und damals sehr beliebten Marke zu sein.

Also, die Kurzform. Dong Nguyen hat das Spiel damals offline genommen, weil er es nicht mehr anbieten möchte, er war inaktiv, jemand hat sich die Marke gesichert, sie wurde verkauft und die „Foundation“ scheint mit NFTs das große Geld machen zu wollen. Ich werde das nicht unterstützen und das wird der letzte Beitrag dazu.

Astro Bot Header

Mein Tipp der Woche: Astro Bot für die PS5

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen…

15. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das neue Flappy Bird steht in der Kritik
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden startet neuen „Kracher Tarif“ im Telekom-Netz
in Tarife
iPhone 17‑Serie: Berichte zu WLAN‑Ausfällen
in Smartphones
Hyundai Ioniq 5 N Detail
Hyundai Ionie 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
in Mobilität
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming