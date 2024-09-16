Das neue Flappy Bird steht in der Kritik

Es war eine überraschende Ankündigung letzte Woche, denn Flappy Bird kommt zurück und möchte 2025 wieder Android und iOS erobern. Doch einige wunderten sich, denn Dong Nguyen stellte das Spiel damals aus einem sehr guten Grund ein.

Die Idee war nie, dass Flappy Bird süchtig macht und daher nahm es der Erfinder offline und verzichtete auf sehr viel Geld. Hat er also tatsächlich viele Jahre später über das Geld nachgedacht und die Marke verkauft? Nein, das Patent läuft aus.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Diese Entwicklung nutzte die Gametech Holdings, LLC und verkaufte den Namen an die Flappy Bird Foundation. Und warum schreibt Dong Nguyen, der sich von der neuen Version des Spiels distanziert, dass er zusätzlich kein Crypto unterstützt?

Weil sich andeutet, dass das ein Scam wird. In-App-Käufe, Lootboxen und auch NFTs, die Idee scheint weniger das Comeback eines Klassikers, als das Ausnutzen von Nutzern mit einer alten, bekannten und damals sehr beliebten Marke zu sein.

Dong Nguyen killed a chart-topping game because his guilt became so bad after realizing it had become "an addiction" that he couldn't sleep.

Gametech Holdings, LLC has now revived the game back but with *more* dark patterns, loot boxes, and predatory design. This is cool pic.twitter.com/DsyypnhE4Z — Samperson (@SamNChiet) September 12, 2024

Also, die Kurzform. Dong Nguyen hat das Spiel damals offline genommen, weil er es nicht mehr anbieten möchte, er war inaktiv, jemand hat sich die Marke gesichert, sie wurde verkauft und die „Foundation“ scheint mit NFTs das große Geld machen zu wollen. Ich werde das nicht unterstützen und das wird der letzte Beitrag dazu.