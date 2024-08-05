Ford Capri: Preis für die „günstige“ Basis des neuen Elektroautos

Der Ford Explorer und Ford Capri sind offiziell, die beiden Elektroautos mit VW-Technik starten dann in diesem Jahr mit etwas Verspätung. Der neue Capri wurde letzten Monat vorgestellt, da sprach Ford allerdings nur über die Version mit dem großen Akku. Doch es ist auch eine „günstige“ Basisversion für 2025 vorgesehen.

Während der Ford Capri mit dem 77 kWh großen Akku bei 51.950 Euro startet, so gibt es die Basis mit 52 kWh ab 44.950 Euro. Statt 210 kW (286 PS) gibt es dann aber auch nur 125 kW (170 PS), so wie man es von Volkswagen eben auch kennt.

Diese Version wird es auch mit Premium-Ausstattung geben, dann geht es aber bei 48.650 Euro in Deutschland los. Ford spricht davon, dass die Basis des Capri ab „Anfang 2025“ (wenn alles klappt) starten soll. Eine WLTP-Reichweite gibt es im Moment zwar noch nicht, aber ein VW ID.4 kommt mit diesem Akku auf 364 km.

Und damit wir uns dieses Mal einig sind und in den Kommentaren nicht wieder von vielen die Anführungszeichen gekonnt ignoriert werden, ich finde 45.000 Euro für so eine Ausstattung nicht günstig, das ist für VW-Technik mit Ford-Logo teuer.

https://www.youtube.com/watch?v=0lW4CVbUAPY