Ford Capri: Preis für die „günstige“ Basis des neuen Elektroautos

2024 Ford Electric Capri
Ford Capri

Der Ford Explorer und Ford Capri sind offiziell, die beiden Elektroautos mit VW-Technik starten dann in diesem Jahr mit etwas Verspätung. Der neue Capri wurde letzten Monat vorgestellt, da sprach Ford allerdings nur über die Version mit dem großen Akku. Doch es ist auch eine „günstige“ Basisversion für 2025 vorgesehen.

Während der Ford Capri mit dem 77 kWh großen Akku bei 51.950 Euro startet, so gibt es die Basis mit 52 kWh ab 44.950 Euro. Statt 210 kW (286 PS) gibt es dann aber auch nur 125 kW (170 PS), so wie man es von Volkswagen eben auch kennt.

Diese Version wird es auch mit Premium-Ausstattung geben, dann geht es aber bei 48.650 Euro in Deutschland los. Ford spricht davon, dass die Basis des Capri ab „Anfang 2025“ (wenn alles klappt) starten soll. Eine WLTP-Reichweite gibt es im Moment zwar noch nicht, aber ein VW ID.4 kommt mit diesem Akku auf 364 km.

Und damit wir uns dieses Mal einig sind und in den Kommentaren nicht wieder von vielen die Anführungszeichen gekonnt ignoriert werden, ich finde 45.000 Euro für so eine Ausstattung nicht günstig, das ist für VW-Technik mit Ford-Logo teuer.

https://www.youtube.com/watch?v=0lW4CVbUAPY

  1. Thorsten G. ☀️
    sagt am

    Finde ich schwierig wenn es einen Smart #3 ab 38.500 bei mehr Reichweite und 272PS gibt.

    Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Irre teuer..

    Antworten
  3. Betze 🏅
    sagt am

    Bei dem Preis dann lieber gleich das Original (Polestar).

    Antworten
  4. Hazz 💎
    sagt am

    Wenn man nochmals 10k runtergehen würde oder es noch eine staatliche Förderung geben würde, wäre er vermutlich für den ein oder anderen interessant gewesen. Von der Optik finde ich den Capri durchaus interessant.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      Die staatliche Förderung kam praktisch nie beim Endverbraucher an, das war mitunter eine nette Einnahmequelle für die Autoindustrie.

      Antworten
  5. JonP 🌀
    sagt am

    45.000€ für einen hässlichen VW mit realistischer Reichweite von maximal 290km… wundervoll.

    Antworten
  6. Carlo 🔅
    sagt am

    Nach dem hässlichen Mustang, jetzt ein Ford Capri. Beide haben mit der jeweiligen Serie bis auf den Namen keine Gemeinsamkeiten. Beide sind auch hässlich, wie ich finde.

    Antworten
    1. pyxis_pediti 🎖
      sagt am zu Carlo ⇡

      Dito! 👍👍👍

      Antworten
      1. Marifa 👋
        sagt am zu pyxis_pediti ⇡

        Hässlich, schön …. liegt im Auge des Betrachters
        Mir gefällt mein Ford Mustang 😊

        Antworten

