Ford habe „in Europa keine Perspektive“ mehr
Gravierende Fehlentscheidungen des Managements in den USA und eine schlechte Nachfrage nach den beiden Elektroautos (Explorer und Capri) haben Folgen, denn Ford streicht 2.900 Stellen in Deutschland, in Europa werden es 4.000 Stellen sein.
Es ist keine typische Verkleinerung, es ist ein Vorgehen, welches zum Aus von Ford in Deutschland führen könnte. Ford hat in Europa keine Perspektive, so David Lüdtke, Vertrauenskörperleiter der Ford Werke, gegenüber der Automobilwoche.
Ford streicht die Entwicklung in Köln
Der Konzern versucht „von eigenen Versäumnissen abzulenken“ und ohne neue „Entwicklungsaufträge für neue Modelle“ sieht es schlecht für Ford aus. Vor allem die Entwicklungsabteilung soll bis auf einen kleinen Teil fast komplett wegfallen.
Benjamin Gruschka (Gesamtbetriebsratsvorsitzende) spricht von einem „brutalen Abbauplan“ und ohne eine Entwicklungsabteilung muss man sich nur mal Opel in Rüsselsheim anschauen, die hier eine 0815-Marke im Stellantis-Konzern wurden.
Doch während Opel ein Modell von Peugeot oder Fiat nehmen und einfach eine eigene Karosserie darüberlegen kann, so fehlt Ford selbst das. Man greift in Köln ja schon jetzt auf die MEB-Plattform der Volkswagen AG für die zwei E-Autos zurück.
Gespräche zu einem Stellenabbau auf freiwilliger Basis wird es dieses Mal nicht geben, so David Lüdtke, man sieht nicht, dass der aktuelle Plan ein Ziel hat. Es sieht also nicht gut für Ford aus, sehen wir 2025 den langsamen Abschied aus Europa?
Nicht schlimm. Die paar Arbeitsplätze hätten Köln eh nicht mehr gerettet. Die Stadt ist eh verloren.
Kein Wunder haben ja auch nix mehr im Angebot. Von Ka bis Mondeo alles eingestellt und der Kuga ab 2025. bleibt nur noch der Puma. Was sollen sich die Kunden im Showroom anschauen? Den Transit?
So sieht es aus. Aber jammern, dass keiner deren E-Autos kaufen will.
Er fuhr Ford und kam nie wieder. Gott sei Dank.
Was sollen wir denn hier klauen, den Gabelstapler?
Sorry, die Referenz passte gerade zu gut…
Ich liebe Ford
Hoffentlich bleiben sie (grundsätzlich) in Europa! Gerne mit (mehr) amerikanischen Modellen. Das habe ich an Ford immer geliebt (hatte mal einen 2008er Mustang importiert) und fahre aktuell einen Mustang Mach-E aber auch seit kurzem einen europäischen Explorer (EV).
Von daher ist der Verlust der Entwicklung vielleicht auch ganz gut zu verschmerzen. Finde beispielsweise den Puma, Kuga etc. jetzt nicht sonderlich prickelnd… Lieber mehr amerikanische Modelle hier anbieten oder eben sowas wie der Explorer EV. Bei dem hab ich das amerikanische Design mit einer für Europa etwas passenderen Größe (und eben einen E-Antrieb, was ich einfach liebe!).
Meinen Vorrednern hier muss ich auch noch widersprechen:
– @faceofingo: ich hätte mir beispielsweise nie einen ID.4 / Enyaq etc. gekauft. Mir gefallen sie einfach nicht obwohl ich mit der Plattform einverstanden bin. Zum Explorer habe ich aber gerne gegriffen. Er sieht einfach super aus und ist für mich nicht so der „Einheitsbrei“. Sieht eben amerikanisch aus. Mir gefällt es sehr.
– @Newt: Das ist einfach nur dummer Antiamerikanismus… spar dir doch solche Kommentare, wenn du nicht sinnvolles beitragen kannst… Gerade der Explorer ist sogar etwas kürzer als ein ID.4 und extra für Europa. Finde es echt immer spannend: bei einem VW T5-Bus oder so sagt niemand was. Aber sobald es nach einem SUV aussieht drehen einige am Rad. Selbst wenn es dann ein E-Auto ist. Junge, junge…
Der Vergleich hinkt massivst! Der T5 ist in erster Linie ein Transporter.
Es ist ein Van, der primär als Familienkutsche dient. Als Transporter sieht man die neueren eigentlich kaum noch.
Hashtag Vanlife. Surfertraum statt Familienkutsche.
ich hätte auch gerne mehr amerikanische Autos gehabt.
Mir war klar, dass der Ford Explorer = VW ID.4 und der Ford Capri = Volkswagen ID.4 wie nicht weggehen. Elektroautofahrer, oder solche, die es werden wollen, sind informierter und Wissen dann auch, auf welcher Platform die basieren, da kann ich mir auch gleich einen ID.4 nehmen!
Ford braucht eh keiner. Ford ist das Symbolbild des Amerikanismuses der Autos. Die bringen ihre scheiß riesen Auto zu uns, weil die sich so R&D für kleine Autos sparen.
was hast du gegen solche Autos, warum heulst du deswegen rum, ich denke es muss jeder selber wissen was er für ein Auto fährt.
Ford. die tun was. – nur keine richtigen Entscheidungen treffen.
R.I.P Focus und Mondeo :/