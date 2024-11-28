Mobilität

Cupra Born Facelift: Die neue Version verzögert sich

Autor-Bild
Von
|
Cupra Licht Tavscan Header

Cupra überraschte 2022 mit einer Preview, als man tatsächlich drei neue Modelle einfach kurz vorab zeigte. Es handelte sich um Facelift-Versionen und den neuen Cupra Formentor und Cupra Leon kennen wir mittlerweile, wo ist der Cupra Born?

Anfang des Jahres war von Händlern zu hören, dass Cupra in diesem Jahr kein Facelift für den Born plant, was uns dazu brachte, dass wir bei Cupra nachgefragt haben. Im Januar wurde uns bestätigt, dass der neue Born noch 2024 kommt.

Mittlerweile neigt sich das Jahr dem Ende und Cupra hat dem Born erstmals eine VZ-Version spendiert und später folgte die aktuelle Technik der MEB-Plattform. Wir haben aber fast Dezember und das Facelift für den Cupra Born fehlt bisher noch.

Cupra Born: Das Facelift kommt später

Wir haben diese Woche also erneut bei Cupra Deutschland nachgefragt und dort teilte man uns mit, dass der Fokus in diesem Jahr auf der VZ-Version lag. Details zu einer „Produktaufwertung“ gibt es nicht. Die Ankündigung von 2022 sei aber vom Tisch, die neue Optik für den Cupra Born kommt nicht mehr in diesem Jahr (2024).

Cupra Born Vz Front

Cupra Born VZ

Cupra arbeitet aber mit „Hochdruck an den Optimierungen (der) Fahrzeuge“ und wird dabei auch den Cupra Born in der Planung berücksichtigen. Wir wissen derzeit aber nicht, ob das Facelift für 2025 geplant ist und warum es doch später kommt.

Volkswagen ging das beim Pendant (dem VW ID.3) übrigens genau anders an, da gab es erst ein Facelift und dann die neue Technik. Und mittlerweile auch den GTX, das Pendant zum VZ. Cupra ging sehr ähnlich vor, nur das Facelift fehlt eben noch.

Bei VW möchte man die ID-Elektroautos jetzt umfangreich überarbeiten, vielleicht hebt sich Cupra das Facelift des Born also noch etwas auf und liefert es dann mit neuer Technik aus. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ein VZ für 2025 reicht, um die Nachfrage anzukurbeln, dieser ist immerhin sehr teuer, eine neue Optik schon eher.

Der Cupra Born wird übrigens im Mai 2025 schon vier Jahre alt und er erinnert sehr stark an Seat, da er 2018 eigentlich mal als Seat el-Born vorgestellt wurde. Es wäre also an der Zeit, dass sich der Born optisch an das aktuelle Cupra-Design anpasst.

Porsche Macan Elektro Proto

Elektroauto-Krise: Porsche überrascht mit Verbrenner-Plan

Porsche hatte vor ein paar Jahren einen klaren Plan für den Wandel der Marke und betonte immer, dass man zügig…

27. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Cupra Born Facelift: Die neue Version verzögert sich
Weitere Neuigkeiten
Apple Airtag Airtags Header
AirTags 2: Hat Apple eine Überraschung für nächste Woche parat?
in News
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis
in Tarife
Volvo EX60: Datum für das wichtigste Elektroauto der Marke steht
in Mobilität
Ikb
IKB passt Zinsstruktur für Festgeld an
in Fintech
Vier Jahre, ein Tarif, null Ärger – warum fraenk mich überzeugt
in Tarife
Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
in Mobilität
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming