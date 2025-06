Ford in Europa: Viele haben Zweifel an der Zukunft

Die Stimmung bei Ford in Deutschland ist schlecht und nicht nur intern dürfte die Laune am Boden sein, auch in Umfragen kommt Ford nicht mehr gut weg. Die Automobilwoche hat eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben und diese sieht eine schlechte Perspektive für Ford in Europa. Fast die Hälfte ist sehr skeptisch.

Gefragt wurden hier „Personen, die sich mit Themen der Automobilindustrie beschäftigen“ und 45 Prozent sehen eine schlechte Perspektive für Ford. Wenn die beiden Elektroautos mit VW-Technik und der gerade erst angekündigte Elektro-Puma nicht 2025 einschlagen, dann wird es sehr schwierig für Ford-Werk in Köln.

2025 wird also ein sehr spannendes Jahr für die Marke, die sich in Europa von ein paar beliebten Verbrennern getrennt und auf eine höhere Nachfrage nach den zwei Elektroautos mit VW-Plattform gehofft hat. Doch die Preise schrecken ab und ein Ford Puma, der bei 36.900 Euro startet, wird es nächstes Jahr nicht leichter haben.

