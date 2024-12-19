Neues Tesla Model Y soll im Januar 2025 starten

Tesla hat ein neues Model Y für 2025 geplant, die Hinweise dazu sind eindeutig, und mittlerweile deutet sich auch immer häufiger an, dass Tesla gar nicht lange wartet und vermutlich direkt zum Start ins neue Jahr damit durchstarten wird.

Heute hat sich die chinesische Seite „LatePost“ angeschlossen und behauptet, dass die Gigafactory Shanghai im Januar 2025 mit der Massenproduktion loslegt. Tesla dürfte also noch den Dezember abwarten, dann kommt das neue Model Y.

Das passt zu bisherigen Meldungen, denn schon im November war von Januar die Rede, die Gigafactory Grünheide bereitet sich auch auf einen ereignisreichen Start ins neue Jahr vor und die Lieferzeiten für das Model Y sind auch ein guter Hinweis.

Tesla wartet bis zur letzten Minute

Tesla wartet vermutlich bis zur letzten Minute, denn man peilt im vierten Quartal ein Rekordquartal an, welches die gesamte Nachfrage für 2024 wieder in ein positives Licht rücken soll, diese ist ja bisher rückläufig. Und das Tesla Model Y ist und bleibt der Bestseller, eine neue Version würde die Nachfrage jetzt einbrechen lassen.

Ich bin gespannt auf das neue Tesla Model Y. Zum einen, weil es wohl nicht nur das Facelift des Tesla Model 3 von 2023 als höhere Version ist, hier passiert mehr. Mal schauen, ob man auch sämtliche Hebel streicht. Aber es wird auch interessant zu sehen, ob mit der neuen Version auch eine günstigere Basisversion dazukommt.