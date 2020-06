Ford Mustang Mach-E: Ab 2021 ohne Hände am Lenkrad fahren

Ford will seine Erfahrungen mit Fahrassistenzsystemen in einem Paket bündeln, welches man „Co-Pilot360“ nennt. Der Mustang Mach-E wird das erste Auto sein, welches diese Option besitzt. Die Idee dahinter: Man muss die Hände nicht am Lenkrad haben, wenn man die Assistenzsysteme für sich arbeiten lässt.

Ford Mustang Mach-E: Co-Pilot nur für die USA

Nachteil bei dieser Sache: Diese Option gibt es nur in den USA und Kanada und sie funktioniert natürlich nicht überall. Ford spricht von knapp 160.000 km Strecke, auf der man den Co-Pilot nutzen kann. Der Fahrer wird hier mithilfe von einer Kamera überwacht, welche Augen und Kopfposition genau überprüft.

-->

Ford plant, dass man das „Co-Pilot360 Active 2.0 Prep“-Paket noch ab 2020 bei einigen Versionen vom Mustang Mach-E anbieten wird, es soll dann aber erst ab dem dritten Quartal 2021 mit einem OTA-Update für das Auto aktiviert werden. Im Paket ist auch der „Active Park Assist“ in Version 2.0 enthalten.

Ford hat für die GT-Version vom Mustang Mach-E übrigens auch eine neue Farbe angekündigt, die sich „Cyber Orange Metallic“ nennt (siehe Bilder im Beitrag).

Der rein elektrische Mustang mit SUV-Optik wird noch 2020 in den USA starten, in Europa werden die ersten Einheiten aber erst 2021 ausgeliefert. Und bei der neuen Funktion wird auch klar, welches Auto man bei Ford als härtesten Konkurrenten da draußen sieht: Der Mustang soll das neue Tesla Model Y schlagen.

So sieht wohl der VW ID.4 aus Während wir uns aktuell häufig über den VW ID.3 unterhalten, da man diesen ab heute als Vorbesteller in der 1st Edition konfigurieren kann, so steht da noch ein Modell für 2020 an: Der VW ID.4, ein elektrischer SUV von Volkswagen.…17. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->