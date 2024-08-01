Ford Mustang Mach-E GT: Preis für die neue Version

Der Ford Mustang Mach-E war bisher alles andere als langsam unterwegs, aber es war Ford ein Dorn im Auge, dass vergleichbare SUVs schneller sind. Allen voran das Tesla Model Y Performance. Daher reichte man Anfang 2024 die GT-Version nach.

Vor ein paar Wochen warb Ford außerdem damit, dass diese nicht nur schneller als Tesla, sondern auch Porsche sei. Das stimmt, gilt aber nur für den Elektro-Macan in der Basisversion, sobald man den Turbo wählt, ist Porsche ein bisschen schneller.

Ford Mustang Mach-E: Preis für GT-Version

Mittlerweile findet man den Ford Mustang Mach-E GT auch im Konfigurator und dort ist ein Preis von 77.300 Euro zu sehen. Die normale Premium-Version kostet 57.900 Euro, das ist also durchaus ein ordentlicher Aufpreis für die GT-Version.

Der GT kommt allerdings mit voller Hütte, es gibt also nur noch 2-3 Kleinigkeiten und auch einen recht hohen Rabatt derzeit, man landet also bei ca. 63.000 Euro in Deutschland. Doch selbst damit ist man teurer als ein Tesla Model Y Performance.

Nachtrag: Mein Fehler, den GT gab es schon, die neue Version wird noch nicht bei uns angeboten. Sobald diese online geht, wird der Beitrag angepasst.