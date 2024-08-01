Mobilität

Ford Mustang Mach-E GT: Preis für die neue Version

Der Ford Mustang Mach-E war bisher alles andere als langsam unterwegs, aber es war Ford ein Dorn im Auge, dass vergleichbare SUVs schneller sind. Allen voran das Tesla Model Y Performance. Daher reichte man Anfang 2024 die GT-Version nach.

Vor ein paar Wochen warb Ford außerdem damit, dass diese nicht nur schneller als Tesla, sondern auch Porsche sei. Das stimmt, gilt aber nur für den Elektro-Macan in der Basisversion, sobald man den Turbo wählt, ist Porsche ein bisschen schneller.

Ford Mustang Mach-E: Preis für GT-Version

Mittlerweile findet man den Ford Mustang Mach-E GT auch im Konfigurator und dort ist ein Preis von 77.300 Euro zu sehen. Die normale Premium-Version kostet 57.900 Euro, das ist also durchaus ein ordentlicher Aufpreis für die GT-Version.

Der GT kommt allerdings mit voller Hütte, es gibt also nur noch 2-3 Kleinigkeiten und auch einen recht hohen Rabatt derzeit, man landet also bei ca. 63.000 Euro in Deutschland. Doch selbst damit ist man teurer als ein Tesla Model Y Performance.

Nachtrag: Mein Fehler, den GT gab es schon, die neue Version wird noch nicht bei uns angeboten. Sobald diese online geht, wird der Beitrag angepasst.

Audi S6 Etron

Audi: Unser neues Elektroauto „wird für E-Mobilität begeistern“

Audi wurde in den letzten Monaten ein bisschen belächelt, wenn man den alten Slogan „Vorsprung durch Technik“ unter die Elektroautos…

31. Juli 2024 | Jetzt lesen →

  1. hank 👋
    sagt am

    Die Preisliste ist bei Ford mittlerweile veröffentlicht.
    Preis bleibt. Höhere Reichweite und Beschleunigung/Drehmoment, andere Farben, Felgen, Pakete

    Antworten
  2. hank 👋
    sagt am

    neu? Den GT gibt es seit Jahren schon in Deutschland.
    Frage ist nur, ob das „Facelift“ aus dem Video bald kommt und zu welchem Preis.
    Verlinkt ist der bisherige GT der Modellversion 2023.75. Kalter Kaffee.

    Antworten
  3. Seppy 👋
    sagt am

    GT gibt es schon immer. Es kommt ein NEUER GT mit mehr Leistung, wieviel und welche Ausstattung er hat, das wisst Ihr ja auch nicht.

    Antworten
  4. Carlo 🔅
    sagt am

    Ein sehr hässliches Auto. Was hat das bitte mit einem Ford Mustag zu tun?

    Antworten
  5. Gerd 🍀
    sagt am

    Einfach ein schönes Auto. Bei dem könnte ich schwach werden. 🥰

    Antworten

