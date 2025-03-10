Ford: Neuer Plan für die Zukunft in Deutschland

Ford glaubt noch an den Standort in Europa und vor allem in Deutschland, auch wenn dieser Bereich seit Jahren in der Krise steckt. Doch man investiert jetzt bis zu 4,4 Milliarden Euro in den Standort – für Ford wird es damit allerdings nicht leichter.

Mit dieser Summer werden die hohen Schulden von 5,8 Milliarden Euro etwas verringert und ein Teil fließt in Investitionen, auch wenn bisher noch unklar ist, wie dieser aussehen. Aber die „Patronatserklärung“ fällt mir diesem Schritt auch weg.

Ab jetzt steht Ford Deutschland auf eigenen Beinen und muss selbst wirtschaftlich sein. Ford gibt an, dass „die US-Zentrale weiterhin an den Erfolg in Deutschland und Europa glaubt“, aber dazu muss der Standort jetzt auch wirklich abliefern.

Ford fokussiert sich „auf Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa“ und hat einen neuen Businessplan. In Deutschland hofft man bei Ford aber auch, dass die Politik hilft, denn nur so kann die „Zukunft der europäischen Automobilindustrie“ gesichert werden. Klingt so, als ob man dringend Hilfe benötigt.