Mobilität

Ford: Neuer Plan für die Zukunft in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Ford Logo Header

Ford glaubt noch an den Standort in Europa und vor allem in Deutschland, auch wenn dieser Bereich seit Jahren in der Krise steckt. Doch man investiert jetzt bis zu 4,4 Milliarden Euro in den Standort – für Ford wird es damit allerdings nicht leichter.

Mit dieser Summer werden die hohen Schulden von 5,8 Milliarden Euro etwas verringert und ein Teil fließt in Investitionen, auch wenn bisher noch unklar ist, wie dieser aussehen. Aber die „Patronatserklärung“ fällt mir diesem Schritt auch weg.

Ab jetzt steht Ford Deutschland auf eigenen Beinen und muss selbst wirtschaftlich sein. Ford gibt an, dass „die US-Zentrale weiterhin an den Erfolg in Deutschland und Europa glaubt“, aber dazu muss der Standort jetzt auch wirklich abliefern.

Ford fokussiert sich „auf Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa“ und hat einen neuen Businessplan. In Deutschland hofft man bei Ford aber auch, dass die Politik hilft, denn nur so kann die „Zukunft der europäischen Automobilindustrie“ gesichert werden. Klingt so, als ob man dringend Hilfe benötigt.

Cupra Licht Tavscan Header

Cupra und Seat: Diese Woche spricht man über die Zukunft

Wie ist der aktuelle Stand bei Cupra und Seat? Wie war 2024? Und wie geht es in Zukunft mit den…

10. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 💎
    sagt am

    Neuer Plan lautet Rückzug aus Europa und Restverkauf an VW.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ford: Neuer Plan für die Zukunft in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones