Cupra und Seat: Diese Woche spricht man über die Zukunft

Wie ist der aktuelle Stand bei Cupra und Seat? Wie war 2024? Und wie geht es in Zukunft mit den VW-Marken weiter? Welche Pläne hat man? Antworten will uns das Unternehmen am 13. März im Rahmen der Annual Media Conference 2025 nennen.

Um 12:30 Uhr sprechen Wayne Griffiths (Chef der Seat S.A.) und Patrik Andreas Mayer (Finanzen) über „das vergangene Jahr“ und auch „ein strategischer Blick in die Zukunft“ ist vorgesehen – vor Ort werden auch noch Pressefragen beantwortet.

Solche Events sind durchaus interessant, denn sie beinhalten oft kleine und auch große Details für die Zukunft. Wenn die Zahlen schlecht sind, wovon ich bei Seat und Cupra jedoch nicht ausgehe, dann gibt es auch gerne mal wichtige Ankündigungen.

Es dürfte aber ein spannender Einblick in die zwei VW-Marken sein, die sich im Moment besser als die anderen schlagen. Vor allem der aktuelle Liebling Cupra wird mit Sicherheit wieder im Fokus bei Wayne Griffiths stehen. Eine Antwort, auf die ich seit Monaten warte: Wo bleibt eigentlich das lange versprochene Born-Facelift?