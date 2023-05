Forspoken: Erstes Gameplay zur neuen Story-Erweiterung „In Tanta We Trust“

Forspoken wurde von vielen Seiten mit großer Spannung erwartet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung konnte es jedoch nicht so recht überzeugen. Auch für meinen Kollegen Oliver aus der Redaktion war Forspoken ein eher unrundes Gesamtpaket.

An der neuen IP will man aber wohl festhalten: Ende April hatte das japanische Entwicklerstudio Square Enix und Luminous Productions (Tochtergesellschaft von Square Enix) ein Story-Erweiterungspaket mit der Bezeichnung „In Tanta We Trust“ für das exklusive PS5/PC-Spiel offiziell vorgestellt.

Seite an Seite mit Tanta Cinta

Geschichtlich wird die Vorgeschichte zum Hauptteil erzählt, die sich 25 Jahre vor den Ereignissen in Forspoken abgespielt haben. Im Kampf gegen die einmarschierenden Kräfte der Rheddig bekommt die Hauptcharakterin Frey Unterstützung von Tanta Cinta. Mit Tanta Cinta und neuen magischen Kräften muss Frey Antworten finden, um erneut Athia und sich selbst zu retten.

Erste Eindrücke zur neuen Story-Erweiterung vermittelt der jetzt veröffentlichte Gameplay-Trailer:

Forspoken: In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai 2023. Besitzer der Digital Deluxe Edition von Forspoken bekommen bereits am 23. Mai Zugriff auf das Erweiterungspaket. Wer nur das Hauptspiel besitzt, kann „In Tanta We Trust“ separat nachkaufen. Ein Preis wurde bisher nicht genannt.

