Forza Horizon: Das nächste Xbox-Spiel für die PlayStation 5 kommt

Microsoft brachte in diesem Jahr einige Xbox-Spiele (Exklusivspiele) auf andere Plattformen und in erster Linie auf die PlayStation 5, da die Switch zu schlecht bei der Hardware ist. Man hat betont, dass es bald weitergeht und keine Grenzen gibt.

Jede Xbox-Marke, und wenn sie noch so beliebt ist, könnte also in Zukunft auf der Konsole von Sony landen. Halo dürfte in ein paar Jahren mit dem Neustart kommen, auf Forza muss man aber wohl nicht so lange warten, da geht es schon bald los.

Forza Horizon 5 für die PS5 ist fertig

Forza Horizon 5 sei bereit für die PS5 und sollte schon früher kommen, wurde aber verschoben, so der Insider „eXtas1s“. Es ist allerdings nicht bekannt, wann Forza als Marke auf der PlayStation von Sony landet, es könnte jederzeit (2024?) losgehen.

Gutes Spiel, hat mir sehr viel Spaß auf der Xbox gemacht, es wird sich sicher gut verkaufen und erfolgreich sein. Und dazu führen, dass der ein oder andere bei der Entscheidung, welche Konsole er kaufen soll, keine Xbox in den Warenkorb legt.