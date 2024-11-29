Forza Horizon: Das nächste Xbox-Spiel für die PlayStation 5 kommt
Microsoft brachte in diesem Jahr einige Xbox-Spiele (Exklusivspiele) auf andere Plattformen und in erster Linie auf die PlayStation 5, da die Switch zu schlecht bei der Hardware ist. Man hat betont, dass es bald weitergeht und keine Grenzen gibt.
Jede Xbox-Marke, und wenn sie noch so beliebt ist, könnte also in Zukunft auf der Konsole von Sony landen. Halo dürfte in ein paar Jahren mit dem Neustart kommen, auf Forza muss man aber wohl nicht so lange warten, da geht es schon bald los.
Forza Horizon 5 für die PS5 ist fertig
Forza Horizon 5 sei bereit für die PS5 und sollte schon früher kommen, wurde aber verschoben, so der Insider „eXtas1s“. Es ist allerdings nicht bekannt, wann Forza als Marke auf der PlayStation von Sony landet, es könnte jederzeit (2024?) losgehen.
Gutes Spiel, hat mir sehr viel Spaß auf der Xbox gemacht, es wird sich sicher gut verkaufen und erfolgreich sein. Und dazu führen, dass der ein oder andere bei der Entscheidung, welche Konsole er kaufen soll, keine Xbox in den Warenkorb legt.
Sehr nice.
Ich trauere zwar noch immer DriveClub hinterher aber vielleicht kann Forza es zumindest ein wenig kompensieren.
ja wozu noch Xbox kaufen? die Xbox ist zwar leistungsmäßig der Ps5 überlegen aber jucken tut das anscheinend niemand. auch die ganzen Probleme mit der Ps5 werden ignoriert. und dass die PS5 Pro so gut ankommt zeigt was im Kopf von den Menschen abgeht.
Was sind denn „die ganzen“ Probleme?
Naja die PS5 Pro ist mittlerweile auch stärker als die Xbox. Und der Leistungsvorteil ggü. der PS5 hat sich nie gezeigt leider. Also die Xbox als Hardware ist tot.
Es juckt niemanden, weil es im Alltag egal ist. Wer interessiert sich für Leistungsdaten auf dem Papier? Wie egal das ist, zeigte spätestens die Switch. Uralte und schlechte Hardware, aber dennoch ausgereizt. Bei der PS5 nicht anders, ich habe in den vier Jahren viele Spiele gezockt, die besser optimiert waren. Manchmal auch für die Xbox, so ist es nicht, aber der Unterschied der beiden Konsolen ist in der Realität nicht vorhanden.
Und ja, eine PS5 Pro zeigt, was „im Kopf von den Menschen (wer sind denn die Menschen eigentlich 😄) abgeht“, nennt sich Marktwirtschaft. Unternehmen bieten etwas an, Kunden überlegen, ob sie es wollen, und dann wird gekauft. Oder nicht. Es ist eigentlich sehr simpel. Und daher verkauft sich die PS5 doppelt so gut, wie die Xbox, es sind am Ende ganz simple Faktoren.
Wie du richtig sagst, die genauen Details interessiert bei Konsolen niemand. Ich verstehe aber nicht, warum die Leute wie verrückt PS5 kaufen, wenn man die Xbox Games meist für die Hälfte des Preises bekommt (manchmal noch weniger).
Weil die PS5 die wesentlich besseren Exklusivspiele hat. Spiele verkaufen Konsolen. Also meistens, es gibt Ausnahmen wie die Wii U, die eigentlich geile Spiele hatte, die auf der Switch zu richtigen Bestsellern wurden, aber in der Regel sind es Exklusivspiele. Microsoft hatte hier nach dem Start zu wenig und sie konkurrieren mit sich selbst, der PC-Plattform. Viele Gamer haben einen PC und bekommen dort alles von der Xbox, günstig im Game Pass, dazu eine PS5 am TV, fertig.
Welche Exklusivspiele kannst du empfehlen?
Rein PS5 oder auch noch PS4-Ära, denn die habe ich beispielsweise ausgelassen und einige Remaster und sowas gespielt.
Ich meinte die PS5.
Spider-Man 2, TLOU Part 1 (und Part 2 Remaster), FF7 Remake und Rebirth, Horizon (nur für das DLC, sonst gibt es die Spiele auch auf der PS4, lohnt es sich aber auch nicht zwingend), Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnals, GT7 (aber sehr speziell), God of War Ragnarök und dann mein Favorit in diesem Jahr, Astro Bot.
Habe sicher noch welche vergessen, müsse meine Bibliothek durchgehen.
Herzlichen Dank, die schaue ich mir gerne mal an. Vielleicht kaufe ich mir doch noch eine PS5, wer weiß. ;-)
Kann ich empfehlen, vor allem mit Blick auf 2025 und spätestens GTA :D
So, hab mir die PS5 Slim soeben für 300 € bei Amazon bestellt. Die von dir erwähnten Spiele habe ich auf die Wunschliste gesetzt. Ich denke TSOU und GT werden den Anfang machen.
Guter Preis
PS: Meinst du TLOU?
Bestellung wurde storniert, da habe ich mich zu früh gefreut. Naja, Idealo Preiswecker ist aktiv.
Und ja, meinte natürlich TLOU.