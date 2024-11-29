Gaming

Forza Horizon: Das nächste Xbox-Spiel für die PlayStation 5 kommt

Autor-Bild
Von
| 16 Kommentare
Forza Horizon Header

Microsoft brachte in diesem Jahr einige Xbox-Spiele (Exklusivspiele) auf andere Plattformen und in erster Linie auf die PlayStation 5, da die Switch zu schlecht bei der Hardware ist. Man hat betont, dass es bald weitergeht und keine Grenzen gibt.

Jede Xbox-Marke, und wenn sie noch so beliebt ist, könnte also in Zukunft auf der Konsole von Sony landen. Halo dürfte in ein paar Jahren mit dem Neustart kommen, auf Forza muss man aber wohl nicht so lange warten, da geht es schon bald los.

Forza Horizon 5 für die PS5 ist fertig

Forza Horizon 5 sei bereit für die PS5 und sollte schon früher kommen, wurde aber verschoben, so der Insider „eXtas1s“. Es ist allerdings nicht bekannt, wann Forza als Marke auf der PlayStation von Sony landet, es könnte jederzeit (2024?) losgehen.

Gutes Spiel, hat mir sehr viel Spaß auf der Xbox gemacht, es wird sich sicher gut verkaufen und erfolgreich sein. Und dazu führen, dass der ein oder andere bei der Entscheidung, welche Konsole er kaufen soll, keine Xbox in den Warenkorb legt.

Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

PlayStation 5 (Pro) vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 4 Jahren

Ich habe bei dieser Konsolengeneration einen Vergleich zum Start vor vier Jahren gemacht und irgendwie wurde daraus eine Reihe. Und…

17. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden16 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Sehr nice.
    Ich trauere zwar noch immer DriveClub hinterher aber vielleicht kann Forza es zumindest ein wenig kompensieren.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    ja wozu noch Xbox kaufen? die Xbox ist zwar leistungsmäßig der Ps5 überlegen aber jucken tut das anscheinend niemand. auch die ganzen Probleme mit der Ps5 werden ignoriert. und dass die PS5 Pro so gut ankommt zeigt was im Kopf von den Menschen abgeht.

    Antworten
    1. Tobias 🏅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Was sind denn „die ganzen“ Probleme?

      Antworten
    2. Felix 🔆
      sagt am zu Kurt ⇡

      Naja die PS5 Pro ist mittlerweile auch stärker als die Xbox. Und der Leistungsvorteil ggü. der PS5 hat sich nie gezeigt leider. Also die Xbox als Hardware ist tot.

      Antworten
    3. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Es juckt niemanden, weil es im Alltag egal ist. Wer interessiert sich für Leistungsdaten auf dem Papier? Wie egal das ist, zeigte spätestens die Switch. Uralte und schlechte Hardware, aber dennoch ausgereizt. Bei der PS5 nicht anders, ich habe in den vier Jahren viele Spiele gezockt, die besser optimiert waren. Manchmal auch für die Xbox, so ist es nicht, aber der Unterschied der beiden Konsolen ist in der Realität nicht vorhanden.

      Und ja, eine PS5 Pro zeigt, was „im Kopf von den Menschen (wer sind denn die Menschen eigentlich 😄) abgeht“, nennt sich Marktwirtschaft. Unternehmen bieten etwas an, Kunden überlegen, ob sie es wollen, und dann wird gekauft. Oder nicht. Es ist eigentlich sehr simpel. Und daher verkauft sich die PS5 doppelt so gut, wie die Xbox, es sind am Ende ganz simple Faktoren.

      Antworten
      1. Robin 🎖
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Wie du richtig sagst, die genauen Details interessiert bei Konsolen niemand. Ich verstehe aber nicht, warum die Leute wie verrückt PS5 kaufen, wenn man die Xbox Games meist für die Hälfte des Preises bekommt (manchmal noch weniger).

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Robin ⇡

          Weil die PS5 die wesentlich besseren Exklusivspiele hat. Spiele verkaufen Konsolen. Also meistens, es gibt Ausnahmen wie die Wii U, die eigentlich geile Spiele hatte, die auf der Switch zu richtigen Bestsellern wurden, aber in der Regel sind es Exklusivspiele. Microsoft hatte hier nach dem Start zu wenig und sie konkurrieren mit sich selbst, der PC-Plattform. Viele Gamer haben einen PC und bekommen dort alles von der Xbox, günstig im Game Pass, dazu eine PS5 am TV, fertig.

          Antworten
          1. Robin 🎖
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Welche Exklusivspiele kannst du empfehlen?

            Antworten
            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Robin ⇡

              Rein PS5 oder auch noch PS4-Ära, denn die habe ich beispielsweise ausgelassen und einige Remaster und sowas gespielt.

              Antworten
              1. Robin 🎖
                sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                Ich meinte die PS5.

                Antworten
                1. Oliver Schwuchow ♾️
                  sagt am zu Robin ⇡

                  Spider-Man 2, TLOU Part 1 (und Part 2 Remaster), FF7 Remake und Rebirth, Horizon (nur für das DLC, sonst gibt es die Spiele auch auf der PS4, lohnt es sich aber auch nicht zwingend), Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnals, GT7 (aber sehr speziell), God of War Ragnarök und dann mein Favorit in diesem Jahr, Astro Bot.

                  Habe sicher noch welche vergessen, müsse meine Bibliothek durchgehen.

                  Antworten
                  1. Robin 🎖
                    sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                    Herzlichen Dank, die schaue ich mir gerne mal an. Vielleicht kaufe ich mir doch noch eine PS5, wer weiß. ;-)

                    Antworten
                    1. Oliver Schwuchow ♾️
                      sagt am zu Robin ⇡

                      Kann ich empfehlen, vor allem mit Blick auf 2025 und spätestens GTA :D

                      Antworten
                      1. Robin 🎖
                        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                        So, hab mir die PS5 Slim soeben für 300 € bei Amazon bestellt. Die von dir erwähnten Spiele habe ich auf die Wunschliste gesetzt. Ich denke TSOU und GT werden den Anfang machen.

                        Antworten
                        1. Oliver Schwuchow ♾️
                          sagt am zu Robin ⇡

                          Guter Preis

                          PS: Meinst du TLOU?

                          Antworten
                          1. Robin 🎖
                            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

                            Bestellung wurde storniert, da habe ich mich zu früh gefreut. Naja, Idealo Preiswecker ist aktiv.

                            Und ja, meinte natürlich TLOU.

                            Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Forza Horizon: Das nächste Xbox-Spiel für die PlayStation 5 kommt
Weitere Neuigkeiten
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home
Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel
in Smart Home
Škoda Elroq 85x: Allradvariante startet – auch Enyaq 85x wieder bestellbar
in Mobilität
Anker Powerbank Header
Stärkere Markenidentität: Anker stellt sich neu auf
in News
Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System
in Smart Home