Fossil bereitet Update auf Wear OS 3 vor

Wear OS 3 ist jetzt seit über einem Jahr bekannt und Google konnte zwar Samsung für die Plattform begeistern, allerdings wurde die Lage für andere Hersteller seit dem etwas schlechter. Hoffentlich bekommt man das in diesem Jahr in den Griff.

Wear OS 3: Ein Update von Fossil?

Einer der größten Wear OS-Supporter (Fossil) musste die letzte Generation sogar ohne Wear OS 3 auf den Markt bringen und es wurde bekannt, dass das Update erst in diesem Jahr kommt. Es wurde für das zweite Halbjahr 2022 angekündigt.

Nun, das haben wir mittlerweile, wie sieht es also aus? Fossil arbeitet derzeit an dem Update auf Wear OS 3, es kommt „später in diesem Jahr“. Man muss nämlich eine eigene App entwickeln, die alte Wear OS-App ist nicht mehr kompatibel.

Google lässt den Partner mit Wear OS 3 mehr Möglichkeiten, aber die Version ist eben nicht mehr mit der normalen Android-App kompatibel. Ist auch nicht so schnell geplant, denn Google entwickelt eine eigene App für die Pixel Watch.

Wear OS 3: Nicht die beste Taktik

Ich habe mich gefreut, als Google letztes Jahr erst Wear OS 3 und dann Samsung als neuen Partner ankündigte und die Samsung Galaxy Watch 4 ist auch gut, aber die allgemeine Situation finde ich jetzt noch chaotischer. Die Taktik hat sich zwar für Wear OS und auch für Samsung gelohnt, aber das hatte recht hohe „Kosten“.

Sehr viele Nutzer sind verärgert und ich wette, dass die Partner, die Google lange Zeit die Treue gehalten haben, auch nicht begeistert sind. Mal schauen, wie das in diesem Herbst aussieht, dann sind ja auch die Partner bei Wear OS 3.5 dabei.

