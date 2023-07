Galaxy Pulse: Samsung plant wohl ein ganz neues Produkt

In den letzten Jahren gab es den ein oder anderen „smarten“ Ring, der (oft auch durch geschicktes Marketing in sozialen Netzwerken) beliebt war. Die Idee: Statt eines Fitness-Trackers am Handgelenk werden die Daten via Ring aufgezeichnet.

Damit fallen zwar ein paar Elemente, wie ein Display mit Details, weg, dafür mögen viele, dass es noch kompakter und dezenter im Alltag ist. Außerdem kann es beim Schlafen angenehmer sei. Nun scheint Samsung einen eigenen Ring zu planen.

Samsung plant einen smarten Ring

In Südkorea will man gehört haben, dass Samsung mit der Entwicklung eines Rings begonnen hat und passend dazu sind Patentanträge für „Galaxy Ring“ und auch „Galaxy Pulse“ aufgetaucht. Bisher ist aber noch unklar, wann der Ring kommt.

Eines der populärsten Beispiele der letzten Jahre ist womöglich Oura, diesen könnt ihr auch auf dem Beitragsbild sehen. Finde ich spannend, für mich aber nicht so relevant, da ich immer eine Smartwatch trage und kein Ringträger bin, das stört im Fitnesstraining bei den Gewichten. Ein Ring würde aber gut zu Samsung passen.

WhatsApp landet auf der Smartwatch Meta war ein Teil der Keynote von Google und kündigte dort erstmals eine eigene Wear OS-App von WhatsApp an. Heute gab es den offiziellen Startschuss, laut Meta ist WhatsApp jetzt […]19. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->